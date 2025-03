¿A Cristal? Prensa chilena anuncia la salida de Tiago Nunes en U Católica: "Ciclo cumplido"

Pese a ello, Tiago Nunes decidió seguir su deseo de volver a Brasil y firmar por Botafogo. Luego de no cumplir los objetivos, U Católica confió en su experiencia y lo llamó para que asuma el rol de director técnico. Ahora, no la pasa nada bien en este arranque del 2025 y la prensa chilena va vaticinando su destino.

"Habría que ver el contrato, porque sabemos que la situación económica no es buena por lo del estadio, pero este es un ciclo cumplido el de Tiago Nunes. El equipo viene jugando muy mal, sufriendo una involución total. Uno se va dando cuenta de algunas cosas y da la impresión que los jugadores ya no encuentran respuesta en el entrenador. Ya no le creen. Nunes es irascible, le echa la culpa a los árbitros y habló hasta de alguna conspiración", informaron desde Chile.