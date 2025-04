Pedro García estalla contra Cristal y pide que Farré ceda su cargo: "Lo pelotearon. Vergüenza"

Sporting Cristal no la pasa nada bien en esta etapa de la temporada y las miradas apuntan hacia Guillermo Farré . El estratega argentino sumó una nueva derrota oficial y su continuidad comienza a ser tema de debate en el ámbito deportivo. Uno de los que no calló sobre ese tema fue Pedro García , quien expresa claramente que el DT debe tomar la iniciativa de poner su cargo a disposición.

Durante el programa "Vamos al VAR", el periodista deportivo fue firme en su sentir e indicó que hay momentos en el que la directiva no debe ser portadora de la decisión final para cesar a un entrenador , sino que el mismo profesional asume las consecuencias al ver que no hay un rumbo con el equipo.

"Son 10:06 de la noche (ayer miércoles 9 de abril), yo no sé si Farré entregó el cargo. No se trata de que Raffo lo tenga que sacar, a veces el técnico percibe, es un gesto de idealía decir que no encuentra la vuelta. 10 goles en 3 partidos. Si ante Bolívar terminaba 5-0, estaba bien. La saca barata. Lo pelotearon a Cristal. Debe ver la goleada moral que le metieron. Cristal no existió, ha sido una vergüenza de presentación en Bolivia", declaró Pedro García.