La impactante razón por la que 'Chemo' del Solar no aceptaría ser director deportivo de la 'U'

Universitario de Deportes no ve necesario apurarse en busca de anunciar a su nuevo director deportivo tras la salida de Manuel Barreto hace unas semanas. Los hinchas han puesto sobre la mesa algunos nombres y uno de ellos es de José Guillermo del Solar. No obstante, el exreferente crema tendría una razón por la cual le diría que no al club de sus amores.

La impactante razón por la que 'Chemo' del Solar no aceptaría ser director deportivo de Universitario

El periodista deportivo Gustavo Peralta sorprendió a todos al mencionar que hasta el momento, no le ha llegado la propuesta al 'Chemo' para tomar el cargo vacante en el conjunto de Ate y que además, este no aceptaría el ofrecimiento porque actualmente es técnico de César Vallejo, institución con el que firmó un contrato de larga duración para desarrollar un proyecto deportivo ambicioso.

"'Chemo' del Solar tampoco ha recibido la propuesta ni el llamado para ser el director deportivo de la 'U' y si eso ocurriera, tengo la información de que no la valoraría porque está muy metido en el proyecto con Vallejo, donde firmó por cinco años y que quiere apuntar a eso", mencionó el citado comunicador en la última emisión del programa 'Hablemos de Max'.

Video: L1 MAX

'Chemo' del Solar actualmente dirige a César Vallejo

Es preciso señalar que José del Solar renunció a la FPF a inicios de enero del presente año de forma irrevocable y a fines de ese mismo mes decidió aceptar la oferta que le presentó el cuadro poeta, quien lo contrató como su estratega con la misión de ascender al equipo trujillano a la Liga 1 y tener un proyecto de largo plazo, razón por la cual firmó hasta 2029.

'Chemo' del Solar es desde este 2025, director técnico de la UCV. Foto: Composición GLR

'Chemo' del Solar fue homenajeado por Universitario

En setiembre del 2024, cuando el exvolante de 57 años trabajaba como Jefe de la Unidad Técnica de Menores de la FPF, recibió una invitación por parte de Universitario para el partido ante Unión Comercio en el Estadio Monumental por el Torneo Clausura y previo a esa contienda recibió un homenaje en el marco de los 100 años de vida institucional.

Video: GOLPERU

Hinchas de Universitario le tienen un cariño especial a 'Chemo' del Solar

Pese a que por muchos años hubo rencillas por parte de la fanaticada merengue debido a su paso como entrenador por Sporting Cristal en 2005, Del Solar es uno de los exfutbolistas más queridos por la afición ya que fue tres veces campeón nacional (en 1987, 1999 y 2000) y estuvo en el peor momento económico del club, incluso sin recibir un sol, cosa que es valorado en la actualidad y por la cual corearon su nombre en todo el 'Coloso de Ate' durante el reconocimiento que se le hizo.