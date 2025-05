Histórico de Alianza señaló a 3 futbolistas de Universitario tras mal momento: "Jugadores que..."

Universitario de Deportes no atraviesa su mejor momento en la Liga 1 2025. El cuadro dirigido por Jorge Fossati volvió a caer, esta vez por 2-0 frente a Juan Pablo II, sumando así su tercera derrota consecutiva en el torneo. La presión crece y las críticas no tardaron en llegar, incluso desde históricos de clubes rivales. En ese contexto, el exjugador y referente de Alianza Lima, Juan Jayo, no dudó en opinar sobre la situación de la ‘U’ y lanzó un fuerte mensaje que encendió el debate en redes y medios.

“Parece que enfrentaban al Barcelona”: el contundente análisis de Juan Jayo

Durante una entrevista, Juan Jayo se refirió al flojo rendimiento colectivo de Universitario: “Preocupante situación. Desde la llegada de Fossati no vemos a una ‘U’ muy sólida, salvo la goleada ante UTC. Jugando de local lo hacía fácil, y de visita también. Ahora jugó en el Nacional y por momentos parecía que enfrentaba al Barcelona de España. Me sorprendió Juan Pablo II. Bien por Santiago (Acasiete)”, expresó.

Juan Jayo apunta contra tres jugadores: Costa, Churín y Murrugarra

Además de analizar el juego colectivo, Jayo fue aún más directo al criticar a tres elementos del actual plantel crema: “Veo en la banca de la ‘U’ jugadores que de repente no te van a marcar la diferencia. Hablo de Costa, Churín y Murrugarra. Lo suyo es quitar, pero no aportan de mitad de cancha hacia adelante. Les está costando”. También cuestionó la falta de profundidad en el banco de suplentes, algo que considera clave en esta etapa del torneo.

Mal momento de Universitario en Liga 1

La última victoria de Universitario fue el 27 de abril de 2025, cuando goleó 6-0 a UTC. Desde entonces, ha cosechado tres derrotas consecutivas:

Cusco FC

Alianza Atlético

Juan Pablo II

Especialmente dolorosa fue la derrota en casa, ya que rompió una racha invicta en el Estadio Monumental que se mantenía desde febrero de 2023.

Fixture restante de Universitario en el Torneo Apertura

A Universitario le restan cinco partidos en el Torneo Apertura 2025. Si desea mantener viva la esperanza del título, deberá sumar la mayor cantidad de puntos posible. Los cremas descansan en la fecha 17, por lo que deben aprovechar cada encuentro restante. Este es el calendario pendiente:

Universitario vs Sporting Cristal

Ayacucho FC vs Universitario

Universitario vs ADT

Deportivo Garcilaso vs Universitario

Universitario vs Los Chankas

Próximo duelo de Universitario: Sporting Cristal sin público

El próximo 22 de mayo a las 21:00 p.m (hora local), Universitario se enfrentará a Sporting Cristal por la jornada 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 en el Estadio Monumental de Ate. Este clásico moderno será una oportunidad clave para que los dirigidos por Jorge Fossati recuperen la confianza y vuelvan a la senda del triunfo. Lamentablemente, la mala noticia es que el enfrentamiento no contará con público debido a la sanción impuesta por la Comisión Disciplinaria de la FPF.