Rebagliati lanzó fuerte mensaje a hinchas de Universitario tras mala racha: "Tienen que..."

Universitario de Deportes atraviesa un momento complicado en el Torneo Apertura 2025, luego de caer 2-0 ante Juan Pablo II, uno de los clubes que ocupa las últimas posiciones del campeonato. Esta derrota generó un gran malestar entre los hinchas, quienes no tardaron en criticar a Jorge Fossati y a los jugadores por el bajo rendimiento. Ante este panorama, el periodista deportivo Diego Rebagliati no dudó en pronunciarse y envió un contundente mensaje a la hinchada crema.

“El hincha tiene memoria corta”: el fuerte mensaje de Rebagliati

Durante el programa de Movistar Deportes que conduce junto a Diego Penny y Giancarlo Granda, Rebagliati defendió parcialmente al equipo de Fossati y criticó la actitud de algunos seguidores merengues. “Sigo pensando que el partido contra Barcelona tiene mucho mérito. Solo que el hincha tiene memoria corta y le da mucha bronca porque quieren el tricampeonato”, comentó.

Rebagliati también explicó que el formato del torneo permite mayor flexibilidad y que no todo está perdido para Universitario: “El hincha no termina de entender que este año el torneo es distinto, da más oportunidades. No es tan grave no ganar el Apertura si terminas bien arriba. El hincha de la ‘U’ tiene que bajar un cambio. No siempre van a ganar el Apertura o el Clausura. Pueden ser tricampeones. Para mí, siguen siendo favoritos”, sentenció.

Video: Movistar

Universitario y su mala racha en la Liga 1

El último triunfo de Universitario por Liga 1 fue el 27 de abril de 2025, cuando golearon 6-0 a UTC. Desde entonces, el equipo no ha logrado sumar de a tres:

Derrota ante Cusco FC

Derrota ante Alianza Atlético

Derrota ante Juan Pablo II

Esta última derrota en casa cortó una racha invicta como local que databa de febrero de 2023, generando preocupación en el entorno del club.

Los próximos partidos de Universitario en el Torneo Apertura

Universitario aún tiene cinco partidos pendientes en el Torneo Apertura 2025, y necesita ganar la mayoría para mantener vivas sus aspiraciones al título. El calendario es exigente:

Universitario vs Sporting Cristal

Ayacucho FC vs Universitario

Universitario vs ADT

Deportivo Garcilaso vs Universitario

Universitario vs Los Chankas

El club descansa en la fecha 17, lo que obliga a maximizar sus puntos antes de que los demás equipos completen sus jornadas.

Universitario vs Sporting Cristal: Fecha y hora por Liga 1

Universitario enfrentará a Sporting Cristal el próximo 22 de mayo a las 21:00 p.m (hora local) por la jornada 14 del Torneo Apertura de la Liga 1 en el Estadio Monumental de Ate. Este clásico moderno será una oportunidad clave para que los dirigidos por Fossati recuperen la confianza y vuelvan a la senda del triunfo.