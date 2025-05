Penny fue directo y dejó firme comentario sobre Murrugarra tras derrota de la 'U': "No es..."

La derrota de Universitario de Deportes por 2-0 ante Juan Pablo II ha dejado un sinfín de repercusiones, pues los cremas han sido duramente criticados tras haber perdido la punta del Torneo Apertura de la Liga 1 2025. Por ello, ahora, el exarquero Diego Penny fue sumamente crítico con los cremas y no dudó en señalar a una importante figura.

Diego Penny apuntó contra una figura de Universitario

El retirado guardameta opinó luego de la derrota de la 'U' ante el elenco chiclayano en el Estadio Nacional y fue claro al enfatizar que uno de los principales responsables es Jorge Murrugarra. Al respecto, Penny aseguró que el error del mediocampista es intentar asemejar el juego de Rodrigo Ureña.

"Para mí es importante cuando no juega Ureña, que es un jugador muy importante para el equipo, porque él hace cambio de juego de memoria. (Jorge) Murrugarra no es Ureña, él tiene que saber que no tiene que hacer lo que Ureña hace", expresó en un principio.

De igual forma, el exarquero de Sporting Cristal no dudó en recomendarle al pivote de la 'U' que se concentre en jugar según sus fortalezas y no intentar imitar el juego del chileno porque termina cometiendo errores.

"Él tiene que ser Murrugarra y jugar simple, porque cuando quiere meter pases entre líneas y paredes largas se le complica. Lamentablemente en las tres jugadas que ha intentado hacer eso han terminado en gol. Él tiene que recuperar y pasarla al costado", expresó en el programa Mano a Mano.

Video: De Enganche

Las palabras de Diego Penny han avivado la polémica que se generó tras la derrota de los cremas, pues precisamente el pivote no fue precisamente uno de los puntos rescatables de Universitario.

Universitario vive un complicado momento en el Torneo Apertura

La derrota ante el conjunto chiclayano evidenció el complicado momento que viven los cremas en el torneo local, pues no han logrado mostrar el mismo rendimiento que en la Copa Libertadores. Además, la seguidilla de partidos ha llevado a realizar una serie de rotaciones que ha terminado jugando en contra a Universitario.

Y es que, con la derrota ante Juan Pablo II, los cremas perdieron el liderato en la tabla de posiciones del Torneo Apertura 2025, además, encadenan una serie de tres derrotas consecutivas que ya empezó a encender las alarmas en la hinchada merengue.