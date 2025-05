Exárbitro FIFA reveló si debieron sancionar penal para Universitario por mano de Cánova

Universitario registra tres derrotas consecutivas en la Liga 1 y ya perdió el primer lugar. Los hinchas cuestionan a Jorge Fossati, quien tras el partido contra Juan Pablo II asumió la responsabilidad de este mal momento. Si bien, el conjunto liderado por Santiago Acasiete realizó un gran trabajo, en el duelo se realizó una jugada que pudo cambiar el trámite.

Era el tiempo agregado, Universitario buscaba terminar el primer tiempo con la igualdad. Edison Flores intentó llegar al área, pero el control del balón le queda largo. Fue ahí, cuando Josué Cánova toca el esférico con la mano.

A pesar de los reclamos por parte de Universitario, para el árbitro Mike Palomino y el VAR, Cánova tocó el balón con la mano producto del rebote, por ello la jugada no ameritaba sancionar penal. Una decisión que no fue compartida por Miguel Scime, ex colegiado FIFA.

En su cuenta, Scime indicó que los árbitros y el VAR se equivocaron por no cobrar penal para Universitario. Explicó que Cánova tocó el balón con la mano realizando un movimiento adicional.

"El defensor toca el balón con mano realizando un movimiento adicional a pesar de venir de su propio cuerpo, el árbitro no lo considera falta, el VAR confirma la decisión del árbitro. Decisión final: ERROR AL NO CONSIDERAR INFRACCIÓN DE MANO", explicó Scime.

Miguel Scime indicó que el árbitro y el VAR se equivocaron en no sancionar penal para Universitario

Jorge Fossati asumió la responsabilidad del mal momento de Universitario

Jorge Fossati indicó que la derrota ante Juan Pablo II fue un golpe duro. El 'Nonno' sacó cara por sus jugadores y señaló que, en actitud, no tiene nada para reprochar a sus dirigidos.

"Nos duele, y mucho, la derrota. Y a los jugadores más que a nadie. No tengo nada que reprocharles en algo que para mí es innegociable: la actitud. Seguimos adoleciendo de tranquilidad y mente fría para dar lo mejor de nosotros. Por momentos veo al equipo apurado y tensionado, y ese no es el camino. No hay otro responsable más que yo", expresó el entrenador de la 'U'.