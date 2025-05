Christian Flores reveló fuerte discusión con Jorge Fossati y cómo reaccionó: "Le mando un beso"

Juan Pablo II dio la máxima sorpresa de la fecha 13 del Torneo Apertura 2025 al vencer 2-0 a Universitario de Deportes en un partido donde el cuadro 'Papal' demostró su superioridad ante un cuadro crema desdibujado. Sin embargo, el duelo tuvo momentos de mucha tensión entre ambos equipos, sobre todo en los minutos finales, cuando Jorge Fossati y Christian Flores tuvieron una fuerte discusión. Este último reveló detalles de lo ocurrido y cuál fue su reacción.

Christian Flores contó detalles de la discusión con Jorge Fosati

El volante del club de Chongoyape impactó a todos los aficionados al detallar cómo fue el problema que tuvo con el estratega uruguayo, mencionando que el 'Nonno' le reclamó airadamente por 'hacerse el vivo' por el pelotazo que le lanzó un integrante de su comando técnico y la única reacción que tuvo fue reirse y mandarle un beso. Además, dejó en claro que los gestos que realizó el entrenador crema fueron hacia él y no para el árbitro Micke Palomino como se especulaba, pero no le contestó porque no entendió el por qué lo hizo.

Video: L1 MAX

"(Jorge) Fossati estaba diciendo que así no se juega, que no me haga 'el vivo' y todo, pero yo solo me río y le mando un beso. Fue por el partido, no fue ninguna falta de respeto. (Sobre el gesto) Eso me sorprendió. No entendí el mensaje, pero preferí no responder", sostuvo en entrevista con El Comercio.

Christian Flores contó que Jean Ferrari le faltó el respeto

Pero el más conocido como 'Ojitos' también contó que el administrador de la 'U', Jean Ferrari, tuvo un mal comportamiento con él y que le faltó el respeto, así como el comando técnico del conjunto merengue, aunque sostiene que eso ocurrió por el sinsabor de la derrota y porque creyeron que fingió en ese momento del compromiso.

"Ferrari se comportó muy mal. Pensó que yo le había faltado el respeto. Habló feo, pero fue porque perdieron. Yo sé respetar, pero la gente de la 'U' me faltó el respeto, pensaron que fingí cuando me cayó el balón. (Santiago Escutary) Me lanza el balón directamente. Yo jamás me comporto de esa manera. Nunca quise generar una falta de respeto. Pero bueno, esto es fútbol. Ahora toca disfrutar con la familia y pensar en lo que viene", agregó en conversación con el citado medio.

¿Cómo se dio la discusión entre Christian Flores y Jorge Fossati?

A los 94 minutos del Universitario vs Juan Pablo II, el preparador físico Santiago Escutary le lanzó la pelota en la cara a Christian Flores, lo que generó una reacción airada del jugador, quien le reclamó al juez principal de la contienda y este le saca una tarjeta roja al integrante del comando técnico crema. En ese momento, Jorge Fossati apareció para increparle por fingir y así ambos comenzaron a discutir, aunque no pasó a mayores.

Video: L1 MAX