¿Deja a la 'U'? Agente de César Inga no se guardó y reveló cual sería su futuro: "Estamos..."

Universitario de Deportes ya se mentaliza en la segunda parte de la temporada, donde tendrán un duro enfrentamiento ante Palmeiras por la Copa Libertadores y el objetivo de pelear el título del Torneo Clausura. No obstante, los cremas podrían afrontar esta etapa sin uno de sus jugadores más importantes, César Inga, quien viene siendo pretendido por clubes del extranjero.

Inga ha sido una de las más gratas apariciones en el plantel crema en lo que va de la temporada, donde se ha ganado a pulso la titularidad gracias a su destacado desempeño y por su polifuncionalidad. Por ello, ha despertado los ojos de diversos equipos del exterior y ya se empieza a rumorear sobre una posible salida.

Agente de César Inga reveló cual sería su futuro

En esa línea, Narciso Algamis, representante de César Inga, conversó con el programa Hablemos de MAX donde fue consultado sobre una posible oferta de un equipo extranjero por el jugador crema. Al respecto, el agente no dudó en revelar cual sería el futuro del habilidoso defensa.

"No sé cómo hacen ustedes (los periodistas) que siempre sacan algún conejo de la galera. Es cierto que hay algunas cosas que estamos trabajando para César (Inga) en el extranjero, pero por ahora todo es muy reciente. Uno nunca sabe lo que puede pasar, el fútbol es muy dinámico. César no es un muchacho de muchas palabras, pero tenemos un contacto fluido con él. No es fácil sacar chicos del Perú hacia el extranjero", declaró.

César Inga es pretendido por club de la MLS

Recientemente, el periodista Gustavo Peralta informó que César Inga viene siendo seguido de cerca por un club importante de la MLS y todo indicaría que se trata del Orlando City.

De esta forma, si en caso se llegue a concretar su fichaje, podría compartir equipo con otros dos jugadores de la selección peruana, pues Pedro Gallese y Wilder Cartagena también forma parte de 'Los Leones'.

¿Cuánto vale César Inga?

El polifuncional defensa ha logrado un destacado rendimiento en los últimos años, razón por la cual llegó esta temporada al cuadro estudiantil. Por ello, Transfermarkt, portal especializado en el mercado de pases, ha cotizado al jugador en 450 mil euros.

No obstante, no resultaría extraño que esta cifra se viese incrementada en una próxima actualización, pues se trata de un jugador joven que ha destacado tanto en la Liga 1 como en la Copa Libertadores.