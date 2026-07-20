Universitario sorprende y anuncia que jugará partido en Estados Unidos: día, hora y dónde ver
Universitario anunció que disputará un encuentro en Estados Unidos y pidió a su afición en dicho país ir a apoyar a su primer equipo. Conoce todos los detalles.
Este año, como demanda su historia, Universitario de Deportes tiene la obligación de conquistar todos los títulos en los que compita, como la Liga 1 y la Liga Femenina. En ambos torneos aún tiene chances latentes y para cumplir estos objetivos, debe trabajar de forma óptima, entre dirigentes, comandos técnicos y futbolistas de ambas disciplinas.
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Para referirnos solo al equipo femenino, el club acaba de anunciar en sus redes sociales que las Leonas disputarán un partido de carácter amistoso ante NJ Alliance FC y este duelo se disputará en el Hinchliffe Stadium, recinto que se ubica en Paterson, Nueva Jersey.
"Nuestra garra viaja a USA. Las Leonas enfrentarán este sábado a NJ Alliance FC en un nuevo desafío internacional", escribió la cuenta oficial de X del elenco merengue, que invitó a sus aficionados residentes en dicha localidad norteamericana a acudir al recinto a apoyar a sus jugadoras.
Universitario anunció que disputará amistoso en Estados Unidos
Recordemos que Universitario se coronó campeón del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 tras vencer en la final a Sporting Cristal y previamente, en semis, había vencido a Alianza Lima.
Universitario vs NJ Alliance FC: fecha y hora
El partido entre Universitario vs NJ Alliance FC se juega este sábado 25 de julio a partir de las 2.00 p. m. de Perú y 3.00 p. m. del horario estadounidense. De momento, no se ha confirmado si el partido será transmitido por algún canal o plataforma de streaming.
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