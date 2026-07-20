Universitario sorprende y anuncia que jugará partido en Estados Unidos: día, hora y dónde ver

Este año, como demanda su historia, Universitario de Deportes tiene la obligación de conquistar todos los títulos en los que compita, como la Liga 1 y la Liga Femenina. En ambos torneos aún tiene chances latentes y para cumplir estos objetivos, debe trabajar de forma óptima, entre dirigentes, comandos técnicos y futbolistas de ambas disciplinas.

Para referirnos solo al equipo femenino, el club acaba de anunciar en sus redes sociales que las Leonas disputarán un partido de carácter amistoso ante NJ Alliance FC y este duelo se disputará en el Hinchliffe Stadium, recinto que se ubica en Paterson, Nueva Jersey.

"Nuestra garra viaja a USA. Las Leonas enfrentarán este sábado a NJ Alliance FC en un nuevo desafío internacional", escribió la cuenta oficial de X del elenco merengue, que invitó a sus aficionados residentes en dicha localidad norteamericana a acudir al recinto a apoyar a sus jugadoras.

Universitario anunció que disputará amistoso en Estados Unidos

Recordemos que Universitario se coronó campeón del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 tras vencer en la final a Sporting Cristal y previamente, en semis, había vencido a Alianza Lima.

Universitario vs NJ Alliance FC: fecha y hora

El partido entre Universitario vs NJ Alliance FC se juega este sábado 25 de julio a partir de las 2.00 p. m. de Perú y 3.00 p. m. del horario estadounidense. De momento, no se ha confirmado si el partido será transmitido por algún canal o plataforma de streaming.