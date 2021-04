Hoy no circula para martes 6 de abril: ¿Qué autos descansan en CDMX y EdoMex?

El programa Hoy no circula seguirá vigente en la primera semana de abril en México. Los vehículos con engomados color rosa, terminaciones de placas 7 y 8, con hologramas 1 y 2, deberán descansar este martes 6 de abril en la Ciudad de México(CDMX), Estado de México(EdoMex), Hidalgo y los municipios que integran la Megalópolis.

De acuerdo con la Comisión Ambiental de Megalópolis, esta restricción regirá desde las 5.00 horas hasta las 22.00 horas del mismo día, a excepción de autos con los hologramas 00 y 0; así como los autos eléctrico e híbridos.

En tanto, el transporte público, el transporte de carga, los los taxistas, las motocicletas y los vehículos conducidos por trabajadores de la salud (con permiso autorizado) quedaron exentos del programa Hoy no circula, el cual es ejecutado por la Secretaría del Medio Ambiente (Sedem) para mejorar calidad del aire.

Calendario Hoy no circula CDMX 2021

Revisa el calendario del programa Hoy no circula para la Zona Metropolitana del Valle de México, que incluye las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados del Estado de México.

(IMAGEN CAM)

¿Qué municipios del Estado de México ingresan en Hoy no circula?

Atizapán de Zaragoza

Coacalco

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Calendario Hoy no circula Hidalgo

Desde el miércoles 10 de marzo, el Hoy no circula en Hidalgo únicamente se aplica para 8 municipios tras levantarse el Hoy no circula sanitaria que abarcaba 30 localidades. Para este martes, los autos con terminación de placas 7 y 8 no pueden circulan.