Toni Costa niega supuesta infidelidad a Adamari López y no descarta boda

Toni Costa rompió su silencio y negó categóricamente una infidelidad de su parte a Adamari López. Asimismo, no descarta una reconciliación y hasta piensa en la posibilidad de contraer matrimonio en un futuro con la presentadora.

A raíz de ello, Toni rompió su silenció y habló al respecto: "Nosotros no tenemos que decir nada porque todo es mentira. Y ahí está lo que las personas llevan en su corazón hacia nosotros y nosotros siempre abiertos a poder hablar, como siempre lo hemos hecho, pero no podemos tolerar las mentiras que se hacen porque no son justas”, indicó.