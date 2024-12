Loki vía Disney Plus: ¿Qué películas debes ver para entender la serie de Marvel?

Loki vía Disney Plus es la nueva serie que Marvel Studios viene emitiendo a través de la plataforma de streaming. La reciente historia del UCM, trae consigo los acontecimientos que el ‘Dios del engaño’ atraviesa luego de robarse el ‘Teseracto’ cuando los Vengadores regresaron al pasado para recuperar las gemas del infinito.

Sin embargo, muchos usuarios de la compañía que han comenzado a ver la serie, puede que no la entiendan por completo, por ello, en esta nota te contaremos cuáles son las películas que debes ver antes de sintonizar la nueva producción del Universo Cinematográfico de Marvel Studios.

No obstante a ello, hay que recordar que la entrega ya se estrenó el capítulo 2, donde pudimos ver que se reveló la identidad del personaje encapuchado, pero no te lo contaremos para no spoilearte y puedas disfrutar de la producción sin mayor problema. Conocido ello, a continuación te dejaremos la lista de películas que debes ver para entender Loki.