Cobra Kai 4: Netflix reveló estreno de la cuarta temporada - VIDEO

Los detalles sobre el nuevo lote de episodios aún no son públicos, pero el productor ejecutivo y co-creador de la serie, Jon Hurwitz, le dijo anteriormente a ComicBook.com que la unidad entre Johnny y Daniel en la cuarta temporada será un enfoque importante de la acción.

"Has visto a Johnny y Daniel interactuar durante algunas temporadas y una película se mueve mucho, mucho, mucho tiempo atrás, y has visto destellos de ellos siendo capaces de llevarse bien y estar en la misma página y has visto ellos lanzan puños en una moneda de diez centavos ", sostuvo en primera instancia Hurwitz.