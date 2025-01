Hoy no circula sábado 7 de agosto de 2021 Ciudad de México y Edomex

En el Hoy no circula del sábado 7 de agosto , la restricción vehicular se aplicará en las 16 alcaldías que componen la Ciudad de México y en los 18 municipios del Estado de México . Conoce los detalles sobre esta medida y evita ser multado.

El Hoy No Circula aplicará para este sábado de las 05:00 hasta las 22:00 horas. De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis, los automóviles que no podrán circular son lo que cuentan con holograma 1 y foráneos que tengan placas con terminación non, así como para los que cuenten con holograma 2.