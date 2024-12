Dónde mirar Venom 2 en español latino ONLINE película completa

Ver Venom 2 ONLINE película completa en español latino se ha convertido en un éxito en taquilla desde su estreno en la primera semana de octubre en México y Estados Unidos. Además, los fanáticos del UCM esperan un cameo de Spiderman de Tom Holland en las escenas post créditos.

No obstante, la llegada del arácnido no sabemos si se llegue a dar, pero lo que sí estamos seguros es que, desde las compañías del cine, informaron que la entrega adelantó su fecha de estreno y esta ya no llegaría el 15 de octubre, cambiando una vez más el día en el que podrías ver al antihéroe.

Cabe mencionar que, semanas atrás, cuando la película tenía un estreno fijado para el 24 de septiembre, la película movió su estreno al 15 de octubre como ya lo hemos mencionado. No obstante, seguían oyendo campanadas de un posible retraso hasta enero de 2022.

(TRÁILER OFICIAL COMPLETO SUBTITULADO DE VENOM 2)

A continuación, te pasamos a dejar todos los detalles que debes saber sobre el estreno de la película y cómo poder verla de manera ONLINE, puesto que, está a solo días de su llegada a los cines.

Dónde ver Venom 2 ONLINE

Por el momento no puedes ver la película de Venom 2: Let There Be Carnage, gratis, ya que su lanzamiento es únicamente en cines, por lo que no podrás mirar al Simbionte de manera online ni a través de ninguna plataforma de streaming.

Venom 2: Let There Be Carnage

Como ya se sabe, Sony adelantó la nueva entrega de Venom: Let There Be Carnage para el pasado viernes 1 de octubre. De esta manera, los seguidores del personajes ya esperan con ansias la llegada de la producción.

Reparto de Venom 2

Aparte de los personajes principales que son, Tom Hardy y Woody Harrelson, la cinta también contará con la presencia de Michelle Williams, Naomie Harris, Stephen Graham, Reid Scott, Peggy Lu, Alfredo Tavares, Amber Sienna, Sean Delaney, Laurence Spellman, Ed Kear y Obie Matthew que completan el reparto.

Clasificación de Venom 2

Inicialmente habían anunciado que Venom 2: let there be Carnage sería para mayores de 18 años. Sin embargo, la producción cambió de decisión. Según el reporte de la Motion Picture Association of America (MPAA), el largometraje presentará una clasificación PG-13 (mayores de 13 años) "por secuencias intensas de violencia y acción, algo de lenguaje fuerte, material perturbador y referencias sugerentes".

Disney Plus: Venom 2

Por el momento, la cinta solo estará disponible en cines; sin embargo, la primera película del Simbionte si podrá ser vista a través de la plataforma de streaming, Disney Plus.

Duracion de Venom 2

La cinta que trae de regreso al Simbionte, tiene una duración de 1 hora con 37 minutos y ya se encuentra disponible en las salas de cine de México y Perú.

