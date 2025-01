Juan Reynoso pedido para la Selección Mexicana, pero hinchas de Cruz Azul se niegan

Foto: Captura (Twitter).

Sin embargo, la idea no caló nada bien en los hinchas del Cruz Azul y llenaron el post de comentarios indicando que por nada del mundo “toquen” a su entrenador. “El ajedrecista es un técnico responsable trabajador humilde y transparente, cosa que no entra en el perfil de técnico para la Federación Mexicana de Fútbol”, precisó un usuario.

Asimismo, palabras como “Que se hunda la selección da igual, pero a Juanito no lo toquen”, o “No me importa si la selección se hunde, él se queda en ‘La Máquina’”, se pueden apreciar en la mencionada red social. Por lo que es claro que, en un hipotético caso México muestre interés en el peruano, la hinchada de Cruz Azul no lo aceptará.