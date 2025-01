Desafío visual nivel difícil: encuentra al oso escondido entre las abejas

Los retos visuales llegaron para quedarse, ya que cada día son miles de personas que se suman a esta importante actividad para no aburrirse mientras utilizan sus redes sociales. En ese caso, te presentamos una de las imágenes más complejas de resolver.

Tienes que prestar mucha atención, porque este reto visual no es nada sencillo y requiere de toda nuestra concentración. Mirando fijamente, podrás llegar a encontrarlo. Eso sí, solo tienes 20 segundos para dar con el objetivo.

Vuelve a mirar y cuenta otros 10 segundos. Si los viste, estás entre los más destacados, porque no muchos los hallan en tan poco tiempo. Y si no los encontraste, no te preocupes. Te dejamos la gráfica a continuación.