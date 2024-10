Ver Hawkeye ONLINE vía Disney Plus: cuándo y a qué hora ver capítulos 1x01 y 1x02

Ver Hawkeye ONLINE via Disney Plus , está próximo ha estrenarse. La nueva serie de Marvel sigue explorando la vida de uno de sus héroes. En esta ocasión, Hawkeye o Ojo de halcón intentará pasar la navidad junto a su familia, pero algo tratará de impedírselo. El tráiler que fue lanzado hace unas semanas ha sido bien recibida por lo fans, por ello aquí te traemos todo la información sobre su estreno.

Esta nueva producción se suma a las ya conocidas de la plataforma como Wanda Visión, Loky, The Falcon and The Winter Soldier, entre otros. El universo de Marvel se sigue expandiendo y los fanáticos están ansiosos por saber sobre sus héroes favoritos después de Avengers: Endgame.