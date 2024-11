El capítulo 3 de 'Hawkeye' revelaría la aparición de cierto personaje en 'Spider-Man 3'

'Hawkeye' de Disney Plus ya va en su tercer episodio para el UCM, por lo que diferentes teorías son esparcidas entre el fandom de Clint Barton. Ante ello, el reciente episodio podría revelar un personaje en la próxima cinta de Tom Holland en Spider-Man: No Way Home ¿De quién se trata? Aquí te lo contamos.

Como se sabe, en Spider-Man: No Way Home, Murdock se convertiría en el abogado de Peter Parker en Spider-Man: No Way Home, después de que Quentin Beck/Mysterio (Jake Gyllenhaal) revelase su identidad, lo provocaría que la historia de Hell's Kitchen con Daredevil y Wilson Wisk se una a la trama del 'trapamuros'.