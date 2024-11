Star Plus ofrece pase libre esta semana: conoce todos los detalles

Por otro lado, el sábado en la noche se lo tomará la UFC 269, que tendrá en su cartelera estelar, exclusiva de Star+, la pelea entre Oliveira vs. Poirier. Y para encender aún más los motores, el Gran Premio de Abu Dhabi tendrá lugar desde el viernes 10 hasta el domingo 12 de diciembre, con las prácticas, clasificaciones y la gran carrera del domingo, acompañada por los esperados festejos de los campeonatos de pilotos y constructores en juego.

Además, durante los días de Star+ Pase Libre, la plataforma mantendrá a los suscriptores en suspenso con el penúltimo episodio de la exitosa serie “Chucky”, los hará reír con la taquillera película “Free Guy”, y los entretendrá con el reciente estreno de las segundas temporadas de “Love, Victor”, “Duncanville” y “Solar Opposites”,que se suman a todas las temporadas de “This Is Us”, “The Walking Dead” y “Los Simpson”.