'Spider-Man: No way home': ¿Quién dará vida al Doctor Octopus?

Este 15 de diciembre, se estrenó “Spider-Man: No Way Home” en todos los cines de Latinoamérica y Perú no es la excepción. Es así que Marvel Studios traerá de regreso a varios villanos de las pasadas franquicias y entre ellos al gran villano Doctor Octopus. Ante ello, miles de seguidores se preguntan… ¿Quién dará vida a Doctor Octopus? ¿Seguirá siendo Alfred Molina? Te contamos todo.