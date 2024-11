Ver Venom: Carnage Liberado ONLINE: precio para descargar la cinta en internet

Inicialmente habían anunciado que Venom 2: let there be Carnage sería para mayores de 18 años. Sin embargo, la producción cambió de decisión. Según el reporte de la Motion Picture Association of America (MPAA), el largometraje presentará una clasificación PG-13 (mayores de 13 años) "por secuencias intensas de violencia y acción, algo de lenguaje fuerte, material perturbador y referencias sugerentes".