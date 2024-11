Día de los Inocentes: la vez que EE.UU. creyó que nos invadían alienígenas

Si bien el hecho no ocurrió en el Día de los Santos Inocentes, es digna de recordar. Ocurrió un 30 de octubre de 1938, cuando no había la tecnología de hoy en día y desinformar a las personas era sumamente fácil, y peligroso, ya que no existían redes sociales o medios en los que se pueda desmentir o corroborar algo al instante.