Covid-19: niños serán tratados con tés y paracetamol según Secretario de Salud

"No estoy señalando que es así de sencillo, con tés, paracetamol, con un medicamento que es muy benéfico para esto y que no es agresivo en otros tejidos, y desde luego la fluidez del medio caliente, lo que usan las mamás, el 'vaporub' y todas esas cosas que parecen ser intrascendentes, también si es necesario y se identifica una infección un antibiótico para ello, no para todos", expresó Alcocer.

Asimismo, Jorge también explicó sobre los síntomas de la variante ómicrón: gripa, mucosidades y tos, pero no tos seca, "Estas infecciones con esta variante no dan una fiebre tan marcada como lo otro, no dan molestia en la garganta como también es notorio, no quiere decir que el que no tenga esta o el que lo tenga ya es diagnóstico, no, es orientador, da lo que es la gripe, más mucosidades, molestia por aquí (en la garganta) y tos, pero tos diferente, no es tos seca”, indicó en primera instancia.