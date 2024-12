Esto dijo Tobey Maguire tras vestir nuevamente el traje de Spider-Man

Tobey Maguire volvió a ser tendencia tras el esperado éxito de ' Spider-Man: No Way Home ' y su regreso al traje de spidey. Sería una reciente entrevista junto a Andrew Garfield y Tom Holland que el intérprete de Peter Parker r ompió su silencio sobre portar nuevamente el manto del héroe arácnido.

PUEDES VER Dónde mirar película completa de Spider-Man: No way home vía streaming

El intérprete de la primera trilogía de 'Spider-Man' refirió que el traje arácnido es puesto en esencia al servicio de la humanidad, cuya última producción en el set de 'Spider-Man': No Way Home' le hizo sentir agradecido.

"Me sentí súper seguro y como si todos estuviéramos en el mismo equipo y todos nos apoyáramos unos a otros y eso me trajo esto… No sé cómo decirlo de otra manera que no sea esta experiencia creativa realmente amorosa y divertida. Estaba sentado en agradecimiento todos los días, lo que no siempre es el caso cuando estás trabajando en algo y no estuvo exento de desafíos, pero todo se desarrolló de la manera que necesitaba", enfatizó.