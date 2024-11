¿Vaso medio lleno o medio vacío? Cómo te sirves los vasos de agua dirá una verdad oculta sobre ti

Si llegaste hasta esta nota es porque te interesa conocer una verdad sobre ti que has pasado por alto. Por ello, te presentamos un test viral que se volvió tendencia en redes sociales debido a que revela rasgos ocultos de tu personalidad tras confesarnos de qué manera te sirves el agua en un vaso ¿Estás preparado?

Te cuesta mucho poner tus necesidades antes que la de los demás , si te sirve como el vaso n°3, quiere decir que eres una persona amorosa, responsable, atenta y bondadosa, pero solamente con la gente a la que amas (incluso, a veces, con desconocidos) y contigo no tanto. Siempre pones a los demás antes que a ti y te cuesta mucho hacer cosas por ti.

Si escogiste el vaso 4, sabes que eres más inteligente de tus amigo. Tratas de actuar menos inteligente de lo que eres para no intimidar a tus amigos/as, pero sabes que tu mente es mucho superior a la de ellos/as.

Si elegiste el vaso 5, Solo tienes dos amigos de verdad . En tu vida te has rodeado de muchas personas y a algunas las has llegado a querer, pero en este momento solo hay dos personas en las que confías plenamente.

Si escogiste el vaso 6, crees que todo lo bueno que te ha pasado es por suerte. Incluso las cosas que has conseguido con tu trabajo, piensas que te llegaron por casualidad y suerte. Te cuesta mucho creer en tu talento y no importa que la gente te diga que tienes mucho, no te convences.