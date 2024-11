Premios Oscar 2022: Kristen Stewart, Will Smith, y las grandes revelaciones en los nominados

Del mismo modo, Andrew Garfield quien consigue su segunda nominación a los premios por su interpretación en "Tick, Tick…Boom!" interpretando al genio musical Jonathan Larson y de su comentada aparición en " Spider-Man: No Way Home ".

Con un total de 12 nominaciones, no es sorprendente que Jesse Plemons haya sido nuevamente nominado a los premios. Esta vez por "The Power of the Dog" quien ha conseguido varias nominaciones en diferentes categorías.