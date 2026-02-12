- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Atlético vs Barcelona
- Argentinos vs River Plate
- Universitario
- Sporting Cristal
- Tabla Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
Alerta por el virus Nipah en la India, muere una enfermera india infectada: qué es y cómo se transmite
El virus Nipah es objeto de investigación científica debido a su alta peligrosidad por su capacidad de provocar enfermedad grave en humanos.
Una trabajadora sanitaria india que contrajo el mortal virus Nipah en diciembre falleció, informó el jueves un funcionario de alto rango de salud del estado oriental de Bengala Occidental.
PUEDES VER: ¡Son familia! Este país de Sudamérica permite que las mascotas sean enterradas con sus dueños
La mujer, una enfermera, era una de las dos personas infectadas en el estado y estaba siendo tratada en un hospital local, según informó Reuters el mes pasado. "La mujer, que se encontraba en estado crítico, falleció debido a un paro cardíaco", dijo a Reuters el secretario de Salud, Narayan Swaroop Nigam.
¿Qué es el virus Nipah?
El virus Nipah es un patógeno emergente perteneciente al género Henipavirus de la familia Paramyxoviridae, identificado por primera vez en 1998 durante un brote en Malasia. Se considera un virus de alta peligrosidad por su capacidad de provocar enfermedad grave en humanos, con tasas de letalidad que pueden ser elevadas.
La infección puede causar fiebre aguda y evolucionar a complicaciones neurológicas severas, como encefalitis (inflamación del cerebro), además de síntomas respiratorios en algunos casos.
¿Cómo se transmite el virus Nipah?
El virus Nipah, que se transmite comúnmente a los seres humanos a través de murciélagos infectados o frutas contaminadas por estos animales, puede causar fiebre e inflamación cerebral y tiene una tasa de mortalidad de entre el 40% y 75%.
India informa regularmente de infecciones esporádicas, y su estado meridional de Kerala también se considera una de las regiones del mundo con mayor riesgo de contagio por este virus.
Países asiáticos como Tailandia, Singapur y Pakistán reforzaron los controles en los aeropuertos después de que India confirmó los contagios el mes pasado, pero la Organización Mundial de la Salud había dicho que el riesgo de propagación del virus era bajo.
Una mujer también murió en Bangladés en enero tras contraer el virus, según la OMS.
¿Cuáles son los sintomas más comunes?
Los síntomas más comunes de la infección por el Nipah virus infection suelen comenzar de forma repentina e incluyen fiebre, dolor de cabeza intenso, malestar general y vómitos. A medida que la enfermedad progresa, pueden aparecer mareos, somnolencia y alteración del estado de conciencia, signos que reflejan afectación del sistema nervioso. En algunos pacientes también se observan síntomas respiratorios, como tos y dificultad para respirar.
Con información de Reuters
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)
PRECIOS/ 29.90
PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO
PRECIOS/ 43.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90