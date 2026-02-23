Adiós a los precios bajos de Temu, Shein y AliExpress: confirman nuevo arancel para paquetes pequeños desde 2026

Comprar gadgets baratos, accesorios o ropa desde el celular podría dejar de ser tan económico como antes. La Unión Europea confirmó un nuevo arancel que afectará directamente a los paquetes pequeños enviados desde fuera del bloque, una medida que impacta el modelo de negocio de plataformas como Temu, Shein y AliExpress. Conoce desde cuándo entre en rigor y cuánto más se tendrá que pagar.

La UE confirma nuevo arancel para paquetes pequeños

La Comisión Europea aprobó oficialmente un nuevo sistema de aranceles que se aplicará a envíos de bajo valor procedentes de países fuera de la Unión Europea. Hasta ahora, los paquetes con un valor inferior a 150 euros podían entrar sin pagar derechos de aduana, una exención que facilitó el crecimiento explosivo de plataformas digitales enfocadas en precios bajos.

Sin embargo, este beneficio desaparecerá desde julio de 2026. Según reportes, la medida forma parte de una reforma más amplia del sistema aduanero europeo, que busca adaptarse al auge del comercio electrónico global y reforzar el control sobre millones de envíos que llegan cada día al continente.

Cuánto será el nuevo arancel y cómo afectará a Temu, Shein y AliExpress

El nuevo arancel será de 3 euros por cada categoría de producto incluida en un paquete. Esto significa que si un pedido incluye distintos tipos de artículos, el recargo podría multiplicarse.

Este cambio impacta directamente a plataformas como Temu, Shein y AliExpress, cuyo atractivo principal ha sido ofrecer productos tecnológicos, accesorios y otros artículos a precios extremadamente bajos. El recargo no parece alto a primera vista, pero afecta el modelo de compras impulsivas basado en costos mínimos y envíos masivos.

Medios como Xataka Móvil señalan que este sistema apunta directamente al volumen de paquetes pequeños que llegan desde Asia, especialmente desde China, donde se concentra la mayor parte de estos envíos.

Por qué la Unión Europea decidió imponer este arancel

La decisión responde a varios factores. Uno de los principales es el crecimiento acelerado del comercio electrónico transfronterizo. Según datos citados por el diario económico Gestión, los envíos de bajo valor se han multiplicado en los últimos años, impulsados por la popularidad de estas aplicaciones.

Además, las autoridades europeas consideran que la exención generaba una competencia desigual frente a empresas locales, que sí deben pagar impuestos y cumplir regulaciones más estrictas. También buscan modernizar el sistema aduanero y mejorar el control sobre productos que ingresan al mercado europeo.

Qué pasará con los precios de los productos comprados en estas plataformas

El impacto más evidente será el aumento del precio final para los consumidores europeos. Aunque el arancel es fijo, rompe la lógica de precios ultra bajos que hizo populares a estas plataformas.

Esto podría cambiar la forma en que los usuarios compran online, especialmente en productos tecnológicos económicos como cables, accesorios móviles o gadgets. Algunos expertos anticipan ajustes en la logística y precios por parte de las plataformas, mientras que otros creen que el efecto será gradual.

Lo que sí está claro es que el comercio electrónico internacional entra en una nueva etapa. Y con ello, el fin de una era en la que comprar tecnología desde el otro lado del mundo parecía casi tan barato como hacerlo en casa.