Estudio científico advierte de sustancias cancerigenas en audífonos de marcas líderes del mercado

Si eres de los que usan audífonos por largo tiempo en el trabajo, la universidad o cualquier lugar, ahora tendrás que pensarlo dos veces. Un estudio científico citado por www.theguardian.com, analizó audífonos de marcas reconocidas y detectó la presencia de químicos peligrosos en materiales que están en contacto directo con la piel.

El hallazgo no significa que debas dejar de usarlos de inmediato, pero sí abre preguntas sobre los componentes que forman parte de estos dispositivos y cómo interactúan con el cuerpo humano con el paso del tiempo.

Qué encontró el estudio científico sobre los audífonos

El informe, desarrollado por el proyecto científico ToxFree Electronics, analizó 81 modelos de audífonos de distintas marcas disponibles en el mercado internacional. El objetivo fue identificar la presencia de sustancias químicas peligrosas en componentes que tienen contacto frecuente con el usuario, como almohadillas y superficies externas.

Los resultados mostraron que todos los dispositivos evaluados contenían al menos un químico considerado preocupante para la salud humana. Según la investigación, estos compuestos están presentes principalmente en plásticos y materiales sintéticos utilizados en la fabricación.

Qué sustancias peligrosas fueron detectadas

Entre los químicos identificados se encuentran bisfenoles, como el BPA, además de ftalatos y retardantes de llama. Estos compuestos se utilizan en la industria tecnológica para mejorar la resistencia de los plásticos, aumentar su flexibilidad y cumplir estándares de seguridad.

Sin embargo, el BPA es conocido por su capacidad de interferir con el sistema endocrino, mientras que algunos ftalatos han sido asociados con riesgos para la salud, incluyendo posibles efectos cancerígenos.

Según el estudio ToxFree Electronics, el BPA fue detectado en una gran parte de los audífonos analizados, lo que confirma su uso extendido en la fabricación de dispositivos electrónicos.

Qué marcas de audífonos fueron analizadas

El estudio incluyó modelos de fabricantes ampliamente conocidos en el sector tecnológico, como Bose, Samsung, Panasonic y Sennheiser, entre otros.

Los investigadores no señalaron una sola empresa como responsable, sino que encontraron estos compuestos en múltiples dispositivos de distintas marcas. Esto sugiere que el uso de ciertos químicos es una práctica común en la industria electrónica.

Por qué estos químicos son peligrosos para la salud

El riesgo potencial está relacionado con la exposición prolongada. Los audífonos permanecen en contacto directo con la piel durante largos periodos, lo que podría facilitar la transferencia de pequeñas cantidades de estas sustancias.

Factores como el calor corporal y el sudor pueden aumentar la liberación de compuestos químicos desde los materiales plásticos. Con el tiempo, esta exposición podría permitir que algunas sustancias ingresen al organismo.

Aunque el estudio no afirma que el uso normal de audífonos cause cáncer de forma directa, los investigadores subrayan la necesidad de evaluar la seguridad de los materiales utilizados en dispositivos tecnológicos. El informe refuerza la preocupación creciente sobre el impacto de ciertos componentes electrónicos en la salud a largo plazo.