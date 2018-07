Juventus: Se estrenan nuevos capítulos del documental de la 'Vechia Signora' en Netflix

La plataforma de videos de Netflix sigue innovando y agregando contenido con el pasar de las semanas. Ahora, en medio del ambiente futbolístico que se vive por el Mundial Rusia 2018, esta empresa ha decidido lanzar la segunda temporada del documental sobre la Juventus de Turín, equipo de fútbol muy conocido en el mundo.

La serie de videos tiene por denominación “First Team: Juventus” y su primera parte contó con 3 capítulos en los que contaba los detalles del inicio de la nueva temporada que se avecinaba. Cada uno de ellos ha tenido un nivel de aceptación muy bueno, pero dejaron con algunas dudas al público, cuestión que será resuelta ahora.

Como ya ha sido una característica propia de Netflix, estos nuevos episodios contarán con imágenes de la vida cotidiana de los jugadores, además del agregado de entrevistas exclusivas. El rodaje tendrá el mismo estilo de la plataforma en sus creaciones anteriores y promete ser más espectacular que la temporada anterior.

En estos últimos tres capítulos se basará en la recta final de la temporada, en la que Juventus logró hacerse con el título de la Serie A, agregando a la vez la despedida de Gianluigi Buffon, el histórico portero del equipo ‘bianconero’. Para poder disfrutar de “First Team: Juventus” solo debes acceder con tu cuenta a Netflix y seleccionarlo dentro de toda la variedad.

Correte su Netflix! 👀



Da oggi sono disponibili i nuovi episodi di "First Team: Juventus", per rivivere in modo unico l'incredibile finale di stagione 🏳️🏴! 🙌🙌



