Mewtwo será protagonista en la nueva cinta de Pokémon [VIDEO]

Mientras que se estrenaba la vigésimo primer película de Pokémon en Japón titulada "Pokémon the Movie: Everyone's Story", se han revelado ciertas cosas que se tienen en mente para el año 2019. La pantalla grande volverá a tener una nueva película de la franquicia y se hablaron de breves avances que tendrá.

En las salas japonesas se pudo observar un teaser muy emocionante, en el que los amantes del Pokémon volvieron a escuchar la voz original de Mewtwo diciendo: "¿Quién soy? ¿Dónde estoy?" y de inmediato se muestra el nuevo título de la película que será estrenada el otro año. Esta cinta se llamará "Pokémon the Movie: Mewtwo Strikes Back Evolution".

PUEDES VER: Polémico capítulo de Pokémon es cancelado por ser considerado como racista

The logo they showed off is the Movie 1 logo (below) with the word "Evolution" (in English) tacked onto the lower right corner pic.twitter.com/8F8mE8bMad