AS Roma trolea al Barcelona con el fichaje de Steven N'Zonzi [VIDEO]

Pese a la frustración de perder a Malcom cuando el acuerdo ya estaba hecho con el Girondins de Bordeaux, desde la Roma no pierden el buen humor en redes sociales y, mayor aún, luego de fichar al campeón del mundo Steven N'Zonzi.

Tras superar el reconocimiento médico y firmar su contrato con la Roma, desde la cuenta de Twitter de 'La Loba' recordaron el incidente Malcom con un vídeo-montaje de la llegada del volanta francés a la capital italiana y en el que detallan que ésta ha sido de máxima seguridad para evitar que nadie se lleve a su flamante contratación.

"Con este fichaje no correremos ningún riesgo", fue el divertido mensaje de la Roma en redes sociales, en clara alusión al Barcelona.

Steven N'Zonzi quería dejar el Sevilla luego de tres años en el club y AS Roma fue el club mejor posicionado para fichar al volante francés, recientemente campeón del mundo en Rusia 2018, por 26,6 millones de euros (+ 4 variables) hasta 2022.

Steven N'Zonzi cobrará alrededor de 3 millones de euros por temporada en la Roma.

It's official: World Cup winner Steven Nzonzi is an #ASRoma player! 💪 #DajeSteven pic.twitter.com/NGaS6uIv1Z