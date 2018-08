¿Spoiler? Experto de HBO dio detalles de la última temporada de Game of Thrones

A pesar que en las últimas horas se alarmó a los seguidores de Game of Thrones al anunciar el posible retraso del estreno de nueva temporada, el canal HBO se pronunció para desmentir que habrá modificaciones en la emisión del octavo período, y que debe verse antes de mitad del 2019.

La mala noticia del retraso se propagó tras la declaración de uno de los integrantes de la producción, Joe Bauer, quien aseguró que debido a los trabajos de edición y programación se retrasaría el estreno final. Además, habló de la última temporada.

"Me pareció muy valiente. Me parece que va a ser muy interesante verlo. Se mantiene fiel a lo que es 'Thrones' y sabiendo cómo termina no me lo puedo imaginar terminando de ninguna otra manera", manifestó.

"Creo que toda la serie apuntaba a esto. Obviamente no puede decir a qué. Creo que habrán opiniones divididas porque las personas se identifican con ciertos personajes que le gustan y hay otros que odian, así que cada persona tiene su versión de cómo le gustaría que termine basado en eso, pero mirándolo de manera objetiva, creo que la manera en que termina es la manera en que tiene que terminar así que los dejo con eso".

Cabe recordar que, mediante un comunicado, HBO reveló que a pesar que no se conoce a fecha exacta del estreno de la serie, se cumplirá con la idea principal, es decir, la emisión a más tardar en mayo del 2019.

Además, la mencionada plataforma presentó un adelanto de los últimos episodios que serán presentados el fin de semana. En la que se mostró una de las escenas más esperadas por los fans como el encuentro de Jon Snow (Kit Harington) y Sansa Stark (Sophie Turner).

EL DATO

A la par de la espera de la serie, la legión de seguidores de Game of Thrones espera el lanzamiento del sexto libro.