Netflix confirma segunda temporada de 'The End of the Fucking World'

La pequeña pareja de asesinos psicópatas más querida de los últimos meses, James y Alyssa, volverán en una segunda temporada de 'The End of the Fucking World' a pedido de todos los fans.

Así lo anunciaron Channel 4 y Netflix quienes producen de manera conjunta la serie. El primero es quien se encarga de estrenarla en el mercado británico y el segundo al resto del mundo. Además, se confirmó que Charlie Covell volverá a ser el guionista de los nuevos capítulos.

Otra que se encargó de expandir la noticia fue la actriz principal de la serie, Jessica Barden, quien compartió una imagen en Instagram que lo anunciaba. Acompañó la imagen con la petición a sus fans de "romper" dicha red social.

NO TE PIERDAS: Netflix genera molestias en usuarios al incluir anuncios en su programación

Esta serie está basada en el cómic de Charles Forsman y lleva el mismo nombre. Es una historia basada en en la vida de dos adolescentes inconformes con la vida debido a sus situaciones familiares. Ambos se juntan y emprenden una huida sin retorno.