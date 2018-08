Netflix y sus estrenos para el mes de setiembre [VIDEO]

Netflix te trae una amplia variedad de programas para el mes de setiembre, donde podrás elegir el que más se ajuste a tu gusto. Las nuevas películas que saldrán en el streaming son 'La La Land', 'La llegada', 'No Dormirás', 'Múltiple' y 'Fences'. También, Netflix lanzará sus producciones originales como 'Noche de Lobos', 'Dos Cataluñas', 'Sierra Burgess es una perdedora', 'Desmelenada', 'The Most Assasinated Woman in The World' y 'The Angel'.

En la categoría de series podrás ver las producciones originales de Netflix como 'Maniac', 'Las chicas del cable', 'American Vandal', 'Ingobernable', 'Bojack Horseman', 'Iron Fist', 'Atípico', 'The Good Place', 'El tirador' y 'Mr. Sunshine'. Además tendrás al alcance nuevas series y temporadas como el caso de 'La Catedral del Mar', 'Doctor Who', 'Colony' y 'Rupaul: Reinas del Drag'.

Para los fanáticos del anime podrán ver 'Bleach: Live action movie', 'Last Hope', 'Hisone y Masotan: A lomos del dragón', 'La canción perdida' y 'Forest of piano'. Para el género de documentales estarán disponibles 'Chef's Table vol. 5', 'Boca Juniors Confidential', 'Quincy' y 'Lessons From a School Shooting: Notes from Dunblane'.

Finalmente para la categoría de películas para niños estarán a tu alcance ' La nueva generación', 'El príncipe dragón', 'Skylanders Academy', 'Hilda', 'Stretch Armstrong & The Flex Fighters' y 'Supermonstruos: Una Fiesta monstruosa'.