League of Legends: Oddisey, nuevo evento será estrenado este miércoles 12 [VIDEO]

La compañía desarrolladora Riot Games anunció que desde este miércoles 12, el videojuego League of Legends tendrá habilitado el evento Oddisey (Odisea en español), el cual fue presentado mediante una cinemática hace unos días.

Según se pudo apreciar en el trailer Jinx, Malphite y Yasuo son los que obtendrán nuevos aspectos al mismísimo estilo de Guardianes de la Galaxia. No obstante, lo más importante es que todo este contenido llegará directamente al cliente del juego, es decir, se saltará del tedioso PvE. Lo que si pasará por el filtro será el nuevo modo temporal denominado Extracción.

Consider this your invite to join the greatest crew in the galaxy! pic.twitter.com/KZz5KOSRks