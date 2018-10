League of Legends: La increíble remontada de Cloud9 sobre DetonatioN FocusMe por los Worlds 2018 [VIDEO]

Las partidas de las Play-in de los Worlds 2018 de League of Legends han sido prometedoras en su primer día, y la gran partida que dejó huella en la nueva edición del certamen fue el encuentro entre DetonatioN FocusMe y Cloud9: este último pudo sobreponerse a los duros embates de los japoneses.

#C9LoL HAS DONE IT!



They take down @team_detonation to finish 2-0 in #Worlds2018 Day 1! #C9WIN pic.twitter.com/eO2kFVEIiF