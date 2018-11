Mira el trailer final de la película Aquaman [VIDEO]

Aquaman es uno de los estrenos más esperados por los fanáticos de la comics antes del cierre de año. La película, basada en los personajes de DC Comics, se estrenará en nuestro país el 20 de diciembre y son muchos los que aguardan con impaciencia aquella fecha.

A falta de un mes para su estreno, ya está en redes sociales el trailer final de la película de Aquaman y a partir de ella se puede saber más sobre la historia de Arthur Curry.

A propósito de la cinta, esta se enfocará alrededor de la historia del origen del mitad atlanteo, mitad humano, Arthur Curry, y su decisión de acerca si ir o no a las profundidades para cumplir el destino por el que nació.

James Wan es el director de la película Aquaman y el guión está a cargo de David Leslie Johnson-McGoldric y Will Beall. Los productores incluyen a Peter Safran y Rob Cowan, mientras que Deborah Snyder, Zack Snyder, Jon Berg, Geoff Johns y Walter Hamada actúan como productores ejecutivos.

Jason Momoa es el actor que encarna a Arthur Curry/Aquaman en la película de Warner Bros. El estadounidense es conocido por su interpretación de Khal Drogo en la serie Juego de Tronos.

#Aquaman takes over China! Check out the fan event now - in theaters December 21. pic.twitter.com/CLGLTVUTnV