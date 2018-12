Netflix: la cuarta temporada de Daredevil ya estaba escrita

Netflix anunció, mediante un comunicado oficial, que Daredevil no iba a tener cuarta temporada. Esta noticia cayó como un baldazo de agua fría para los seguidores de la serie de Marvel quienes no esperan tal anunció por parte del gigante del streaming.

Tal parece que incluso los propios realizadores de esta producción no fueron ajenos a los fans de Daredevil ya que un co-productor ejecutivo, Sam Ernst, se manifestó a través de su cuenta de Twitter sobre el hecho ya que mencionó que un equipo de guionistas ya había terminado de escribir lo que iba a ser la cuarta temporada de la serie.

"Hombre, muy raro de estar hoy en la habitación con los guionistas de Daredevil, recibiendo la noticia de que nos han cancelado. En las paredes estaba toda la temporada 4 ordenada, y estaba jod... genial. Muchos momentos que queríamos que los fans vieran. Suspiro, esto es negocio", escribió Ernst.

Por lo pronto, Marvel podría animarse a continuar la serie por Disney+ ya que Netflix decidió no continuar con una cuarta temporada. Producciones como 'Luke Cage' o 'Iron Fist' también fueron dadas de baja.

Man, so weird to be in the Daredevil writers room today, getting the news that we're cancelled. On the walls were an entire season 4 laid out - and it was so f***g cool. So many moments we wanted the fans to see... Sigh, this business.