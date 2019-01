¡MBAPPÉ ROJO! Conoce el 'Equipo de la Semana 19' en el FIFA 19 [FOTO]

Como es habitual de todos los miércoles, EA Sports desvela un nuevo 'Equipo de la Semana' en el FIFA 19. Esta es la décimonovena entrega desde que el videojuego más vendido en el Reino Unido y gran parte de Europa salió a la luz, el pasado 28 de septiembre.

Como era de esperarse, Kylian Mbappé obtuvo su segunda carta In Form en el videojuego tras su hat-trick' y una asistencia en la goleada 9-0 ante Guingamp por la jornada 21 de la Ligue 1. Edinson Cavani, también del PSG, aparece en el 'TOTW'

Si no pudiste obtener la carta 'TOTY' (Team of the Year) de Mbappé, pues no te preocupes. Es que tienes una nueva oportunidad - mediante las recompensas de Division Rivals y FUT Champions- de que te toque el galo en sobres hasta el próximo miércoles.

Como bien se mencionó líneas anteriores, Cavani también figura en el 'Equipo de la Semana' tras registrar los mismos números que Mbappé: 3 dianas y un pase gol. Ambos figuran como centrodelanteros. Una posición poca habitual para 'Donatello'.

Otra carta que también genera mucha expectativa es la del croata Luka Modric, quien tiene una media de 92 y unas estadísticas brutales: 78 de ritmo, 78 de disparo, 91 de pase, 92 de regate, 71 de defensa y 69 de físico. 'Checa' quiénes más están en el 'TOTW 19'.

EL DATO:

Kylian Mbappé, elegido el mejor futbolista francés en el 2018, por encima de Antoine Griezmann y Raphael Varane.