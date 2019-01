Reus fue elegido, una vez más, el "Mejor Jugador del mes" en la Bundesliga en el FIFA 19 [FOTO]

En la actualidad no hay jugador - al menos en Alemania - que supere a Marco Reus, atacante del Borussia Dortmund. El extremo germano atraviesa un momento de ensueño y ello se ve reflejado en un nuevo reconocimiento por parte de EA Sports.

Este viernes, EA dio a conocer al 'Mejor jugador del mes (diciembre)' y el resultado fue el esperado: Reus. 'Checa' los requisitos que deberás completar para hacer los Desafíos de Creación de Plantillas en el modo Ultimate Team.

Sus estadísticas hablan por sí solas: 91 de ritmo, 93 de disparo, 90 de pase, 92 de regate, 54 de defensa y 75 de físico. Una carta brutal y que estará disponible en los 'SBC' (Squad Building Challenges) por los próximos 13 días.

Los desafíos que deberás hacer para tener al atacante del Borussia son los siguientes: "Marco Reus" (257 mil monedas), "Sharpshooter" (135 mil), "Borussia Dortmund" (232 mil) y "Player of the Month" (293 mil).

Completar todos los 'SBC' te demandará 920 mil monedas, según el portal especializado 'Futbin'. Como se mencionó líneas anteriores, Reus repite el plato como lo hizo en los meses de septiembre y noviembre.

A hat-trick of #BundesligaPOTM awards and we're only halfway through the season ⭐⭐⭐



Congratulations once again, @woodyinho 🍾@EASPORTSFIFA 💿 #FIFA19 pic.twitter.com/wi9bqVC3Rs