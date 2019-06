Liverpool vs Tottenham EN VIVO: así fue el gran show de Imagine Dragons en final de Champions League [VIDEO]

Liverpool vs Tottenham EN VIVO | El Wanda Metropolitano de Madrid tuvo como espectáculo de apertura de la final de Champions League 2019 a la banda Imagine Dragons, que dio un gran show y así encandiló a todos los fanáticos.

La banda norteamericana tuvo una gran participación en el show de ceremonia de la final de Champions League con clásicos como 'It's Time' o 'On Top of The World'.

El show de Imagine Dragons estuvo acompañado de una actuación de varios artistas en un colorido espectáculo.

Es importante señalar que Liverpool y Tottenham disputan la gran final de la Champions League, la cual definirá al nuevo monarca del certamen.

Dato

Imagine Dragons es una banda norteamericana que tuvo su origen en Las Vegas en el 2008.