[EN VIVO] Batalla de Gallos Final Nacional España 2019 | YouTube Red Bull TV

Red Bull Batalla de Gallos España 2019 ONLINE entra en su etapa decisiva este sábado 13 de julio con la Final Nacional donde 16 freestylers de todo el país europeo buscarán alzarse con el título de campeón en el Estadio RCDE Stadium, de la ciudad de Barcelona.

MINUTO A MINUTO

Sigue todos los enfrentamientos aquí.

- Force: "Obviamente es complicadísimo, porque Blon es el gran favorito, pero al final vinimos todos a competir y voy a dejar todo encima del escenario"

- Walls: "Pensaba que iban a dar réplica, a lo mejor lo que me pasó con Invert a favor, ahora me jugó en contra. De momento no voy a volver a Red Bull, vere que hago a fin de año".

Final Red Bull Batalla de Gallos España 2018

- Sweet Pain vs Zasko.

Semifinales del Red Bull Batalla de Gallos España 2019

- Sweet Pain derrota a Force y avanza a la gran final.

- Zasko le ganó a BTA y avanza a la gran final.

Resultados Cuartos de final de la Batalla de Gallos

- Sweet Pain vence a Hander y avanza a semifinales.

- Force le ganó a Blon, tras una replica, y avanza a semifinales.

- Zasko derrotó a Errecé y avanza a semifinales.

- BTA supera a Gazir, tras dos replicas, y avanza a semifinales.

Octavos de final de la Batalla de Gallos

- Gazir le ganó a Walls y avanza a cuartos de final.

- BTA venció a Crono$ y avanza a cuartos de final.

- Zasko le ganó a Tirpa y avanza a cuartos de final.

- Errece venció a MNAK y avanza a cuartos de final.

- Force derrota a Jesús LC y avanza a cuartos de final.

- Blon speró a Botta y avanza a cuartos de final.

- Sweet Pain le ganó a Vegas y avanza a cuartos de final.

- Hander venció a Kensuke y avanza a cuartos de final.

''Yo no soy Walls, eso lo tengo claro, porque en mi debut yo no pierdo en octavos, porque tengo los cojones que a ti siempre te han faltado'' @GazirGPS elimina a @wallsitoo ¡y ya está en cuartos!

- Presentación de los 16 participantes en el RCDE Stadium (Barcelona).

- Primera batalla de la tarde: Kensuke vs. Hander

- Hander vence a Kensuke y clasifica a los cuartos de final.

- Segunda batalla por los octavos de final: Vegas vs. Sweet Pain

- Sweet Pain derrota a Vegas y pasa a la siguiente ronda

- Tercera batalla: Blon vs. Botta

- Blon con cuatro votos del jurado gana el enfrentamiento

- Tercera batalla: Force vs. Jesús LC

- Voto unánime a favor de Force y gana el combate

- Quinta batalla: Mnak vs. Errecé

- Errecé vence a Mnak

- Sexta batalla: Tirpa vs. Zasko Master

El evento de hip-hop inicia a partir de las 7.30 p.m. (hora española) y 12.30 p.m. (hora peruana) y será transmitido EN VIVO por el canal Red Bull TV de YouTube.

Los comentarista Navalha, FJ y Kapo se encargarán de informar todas las incidencias del Red Bull Batalla de Gallos España 2019 que promete ofrecer las mejores replicas del continente europeo. Además los jurados elegidos son Bret (actual campeón), los legendarios Piezas y Arkano, y los argentinos Dani y Lit Killah.

Sin duda, un evento que dará que hablar en el mundo del freestyle ya que el campeón de la Final Nacional del Red Bull Batalla de Gallos España 2019 se ganará el derecho a participar en la Gran Final Internacional, que el mencionado país acogerá a fines de este año.

De momento, los clasificados son Wos, Aczino (sucampeón 2018), Valles-T (Tercer lugar internacional del 2019) y los clasificados Teorema (Chile) y Lobo Estepario (México).

Cuándo se realiza la final del Red Bull Batalla de Gallos España 2019

El evento se realizará el próximo sábado 13 de julio de 2019.

A qué hora empieza la final del Red Bull Batalla de Gallos España 2019

España: 7.30 p.m. (19:30 hrs.)

Perú: 12.30 p.m. (12:30 hrs)

México: 12.30 p.m. (12:30 hrs)

Chile: 12.30 p.m. (12:30 hrs)

Ecuador: 12.30 p.m. (12:30 hrs)

Colombia: 12.30 p.m. (12:30 hrs)

Panamá: 12.30 p.m. (12:30 hrs)

Venezuela: 1.30 p.m. (13:30 hrs)

Puerto Rico: 1.30 p.m. (13:30 hrs)

Cuba: 1.30 p.m. (13:30 hrs)

Bolivia: 1.30 p.m. (13:30 hrs)

Costa Rica: 11.30 a.m. (11.30 hrs)

Argentina: 2.30 p.m. (14.30 hrs)

Uruguay: 2.30 p.m. (14.30 hrs)

Dónde será la final del Red Bull Batalla de Gallos España 2019

La final del Red Bull Batalla de Gallos España 2019 se llevará a cabo en el RCDE Stadium, de la ciudad de Barcelona. Es el actual campo de fútbol donde el club Espanyol realiza sus partidos en la Primera División del fútbol español.

Lista de convocados para la final de la Red Bull Batalla de Gallos España 2019

El Red Bull Batalla de Gallos Barcelona 2019 contará con la participación de 16 freestylers. A continuación, la lista de participantes.

Blon (Barcelona), Botta (Asturias), BTA (Málaga), Crono$ (Murcia), Errecé (Valencia), Force (Galicia), Gazir (Asturias), Hander (Valencia), Jesús LC (Málaga), Kensuke (Madrid), MNAK (Ciudad Real), Sweet Pain (Sevilla), Tirpa (Málaga), Vegas (Mallorca), Walls (Murcia) y Zasko Master (Alicante).

Cómo ver la Final Nacional por Red Bull TV en YouTube

Aquí te dejamos el video para ver en directo todo el evento. Dale play a la hora señalada en tu zona horaria y disfruta. ¡Go, go, go!

Relación completa de Finalistas del Red Bull Batalla de Gallos España 2019

Semifinal Cádiz

- Blon (Barcelona)

- Sweet Pain (Sevilla)

- Mnak (Ciudad Real)

- Jesús LC (Málaga)

- Vegas (Mallorca)

Semifinal Alicante

- Gazir (Asturias)

- Zasko Master (Alicante)

- BTA (Málaga)

- Cronos (Murcia)

- Botta (Asturias)

Última Oportunidad - Gijón (Festival Metrópoli)

- Errecé (Valencia)

- Kensuke (Madrid)

- Hander (Valencia)

Finalistas 2018

- Force (Galicia)

- Walls (Murcia)

- Tirpa (Málaga)

Precio de entradas del Red Bull Batalla de Gallos España 2019

- Grada Premium (incluye una botella de Red Bull): 25 euros.

- Grada Alta Frontal (incluye una botella de Red Bull): 15 euros.

- Grada Alta Córner (incluye una botella de Red Bull): 12.50 euros.

- Pista General (incluye una botella de Red Bull): 12 euros.

- Movilidad Reducida (incluye una botella de Red Bull): 12 euros.

- Acomp. Movi. Reducida (incluye una botella de Red Bull): 12 euros.

- Grada Alta Lateral (incluye una botella de Red Bull): 11 euros.

- Grada Lateral (incluye una botella de Red Bull): 10 euros.

- VR Grada baja (incluye una botella de Red Bull): 8 euros.

- VR Grada Alta (incluye una botella de Red Bull): 8 euros.