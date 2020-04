Coronavirus en Colombia [EN VIVO]: 3.792 infectados y 179 muertes HOY domingo 19 de abril

Coronavirus en Colombia EN VIVO. Últimas noticias EN DIRECTO con todas las cifras de contagios, muertes y pacientes dados de alta del COVID-19. Sigue el minuto a minuto con toda la información de HOY domingo 19 de abril por Libero.pe.

Últimas noticias de coronavirus en Colombia

Ministerio de Salud de Colombia.

Coronavirus en Colombia hoy domingo 19 de abril

Sigue todas las noticias al detalles con información actualizada.

- 17: 35 p.m. El Ministerio de Salud te recuerda: "No está comprobado que las picaduras de mosquitos transmitan el coronavirus. La infección se produce cuando una persona enferma tose, estornuda y/o expulsa partículas del virus que entran en contacto con otras personas".

- 17: 15 p.m. El Ministerio del Ambiente te trae recomendaciones para el cuidado de tus mascotas en esta lucha contra la pandemia.

Una recomendación para mantener la higiene de nuestras mascotas durante la emergencia sanitaria por el coronavirus #COVID19 es lavar las patas y la cola, luego de llevarlas de paseo. Sigue estos pasos, cuida la salud de todos en casa y #EvitaElCoronavirus. pic.twitter.com/MTAQcHLN14 — Minambiente Colombia (@MinAmbienteCo) April 19, 2020

- 17: 00 p.m. El Ministerio de Comercio anuncia que en Bogotá esta habilitado el programa 'Mercado Campesino', con el cual se busca beneficiar a los productores campesinos.

Bogotanos pueden pedir domicilios del programa 'Mercado Campesino', con el cual se busca beneficiar directamente a los productores campesinos. Vía @elespectador. https://t.co/SXQSovhEuV — MinComercio Colombia (@MincomercioCo) April 19, 2020

- 16: 40 p.m. El Ministerio del Interior realiza un agradecimiento al cuerpo de bomberos voluntarios de Garagoa por su labor, entrega y disciplina en esta lucha contra el COVID-19.

- 16:30 p.m. El Ministerio de salud da informe sobre el coronavirus en Colombia.

#ReporteCOVID19 🦠 En Colombia, para este 19 de abril, confirmamos:



20 personas recuperadas

171 nuevos casos y

13 fallecidos



Así, las cifras totales son de:



711 pacientes recuperados

3.792 casos de COVID-19 y

179 muertes



Más información: https://t.co/6qWMUertKy pic.twitter.com/P7KDVNxZjG — MinSaludCol (@MinSaludCol) April 19, 2020

- 15: 40 p.m. El Ministerio de Salud informa que si tienes algún síntoma respiratorio o fiebre, sigas las instrucciones brindadas para desinfectar tar tu hogar.

Si tienes síntomas respiratorios y fiebre o fuiste diagnosticado con COVID-19, sigue estas recomendaciones para desinfectar tu hogar y #EvitaElCoronavirus pic.twitter.com/e9vCHnv7tr — MinSaludCol (@MinSaludCol) April 19, 2020

- 15:00 p.m. El Ministerio de Justicia anuncia que se reforzarán las comisarías de Colombia para poder atender todos los casos de violencia que se registren durante esta cuarentena.

En esta etapa de confinamiento por #COVID19 seguimos trabajando en la protección de los niños, niñas, adolescentes, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad a través de medidas de fortalecimiento a #ComisaríasDeFamilia para atender casos de violencia intrafamiliar. pic.twitter.com/uJXZa3Xnmr — MinJusticia Colombia (@MinjusticiaCo) April 19, 2020

- 14: 35 p.m. El Ministertio de Salud informa: "Recuerda que el aislamiento preventivo de estudiantes de colegios y universidades consiste en que estén protegidos en casa. Aprovecha la cuarentena para acompañar sus tareas y pasar tiempo de calidad con ellos".

- 14: 25 p.m. El INPEC anuncia los trajes desarrollados por la Reclusión de Mujeres de Armenia con tela quirúrgica para ser usados en hospitales.

Este es el traje diseñado y desarrollado en la Reclusión de Mujeres de Armenia con tela quirurgica, para ser usado en los servicios que se presentan en hospitales. #InpecPreviene pic.twitter.com/BkmBxYDatF — INPEC Colombia (@INPEC_Colombia) April 19, 2020

- 14: 10 p.m. El presidente Iván Duque, invita a que la gente conozca la plataforma digital 'Yo me quedo en mi negocio', para que puedan aprender técnicas de como vender electronicamente.

Avanzamos en la búsqueda de alternativas para la vida productiva. ‘Yo Me Quedo en Mi Negocio’ es una plataforma tecnológica, un punto de encuentro de los comerciantes, con información y productos para facilitar el comercio electrónico y los domicilios, entre otros. @InnpulsaCol pic.twitter.com/yFRGYiSCUO — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) April 19, 2020

- 13: 30 p.m. El Gobierno lanzó un app que te ayudar a las personas saber si hay alguien infectado a su alrededor ayudando a las personas a indentificar zonas de contagio.

Si todos los colombianos descargan la aplicación móvil #CoronAppColombia, podremos focalizar los puntos de contagio y controlar la propagación del virus. #DescargaCoronApp aquí ➡️ https://t.co/2jkH9gNW0y y reporta diariamente tu estado de salud. #PorTuVidaPorMiVida 📱 pic.twitter.com/i6GLVlMSmq — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) April 19, 2020

- 13: 00 p.m. "No los abandones, cuídalos y respétalos", es el mensaje que envía el Ministerio de Salud de Colombia a la población para que no maltrate ni abandone a sus mascotas ya que no hay evidencia científica que confirme que el COVID19 se traspase por animales.

El @MinSaludCol reitera que no hay evidencias científicas para asegurar que el coronavirus afecte a los animales como perros y gatos. No los abandones, cuídalos y respétalos. 🐶🐈 pic.twitter.com/jypBUZyodp — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) April 19, 2020

- 12: 30 p.m. La Alcaldía de Bogotá al igual que las otras alcaldías del país se une a la campaña del 'Donatón' e invita a la contribución en beneficio de los más necesitados.

- 12:00 p.m. La Gobernación de la Guajira confirma la instalación de más puestos de control y desinfección en la ciudad para que así evitar la propagación del coronavirus en la ciudad.

- 11:30 a.m. La Gobernación del Meta invita a que los niños se conecten a través de Facebook Live al espacio "Recreación infantil', apto para toda la familia.

- 11:00 a.m. La Alcaldía de Manizales, hace recordar a toda su población que hoy domingo 19 de marzo solo podrán salir las personas que su cédula termine en 0 y 9.

- 10.30 a.m. La Alcaldía de Cali, se encuentra tomando medidas para concientizar a la población a prevenirse del contagio del coronavirus.

- 9: 45: a.m. La ICBF manda un mensaje reflexión de en este periodo de cuarentena y pide que se cuiden a las mujeres de la familia para que no sufran maltratos ni abusos.

- 9: 00 a.m. Alcaldía de Cartagena, invita a toda su población a que done (dinero, alimento, artículos de limpieza) para poder ayudar a los más necesitados de la ciudad.

- 8:36 a.m. Hoy domingo 19 de abril, se inicia el 'Donaton' en la capital de Colombia, una campaña que busca ayudar a 150.000 familias de bajos recursos, a que afronten de una mejor manera la pandemia del coronavirus.

Números de infectados por coronavirus en Colombia

Infectados: 3,621

Muertes: 166

Recuperados: 691

Coronavirus Colombia: Noticias del día sábado 18 de abril

En el país cafetero se han producido diversos planes económicos para que la crisis provocada por el coronavirus no golpee tan fuerte al pueblo colombiano. El Ministerio de Hacienda dio la buena noticia de que según el "Decreto 540 de 2020 por parte del Gobierno Nacional, los colombianos con planes móviles prepago y pospago de hasta $71.214 estarán exentos del IVA durante 4 meses".

Además, todos se suman a la lucha contra la pandemia, y es así como la industria de Licores Del Valle se sumará produciendo "500 mil litros alcohol antiséptico, que se encontraran en presentaciones de 750 y 1.000 mililitros. Esto con la intención de regular el precio del alcohol en el mercado que se disparó ante tanta demanda".

Colombia continúa siendo el quinto país sudamericano en cuanto a cantidad de contagios por coronavirus se refiere. Se encuentra detrás de Brasil, Perú, Chile y Ecuador.

¿Cuántos contagiados por coronavirus hay en Colombia?

En total son 3,621 los casos positivos de coronavirus en Colombia.

Regiones con casos de coronavirus COVID-19 en Colombia

Bogotá: 1.396

Valle del Cauca: 605

Antioquia: 324

Bolívar: 172

Cundinamarca: 137

Atlántico: 101

Risaralda: 112

Magdalena: 88

Norte de Santander: 57

Huila: 62

Quindío: 51

Caldas: 48

Nariño: 46

Meta: 46

César: 33

Boyacá: 32

Santander: 33

Tolima: 31

Cauca: 24

Córdoba: 17

Casanare: 9

San Andrés y Providencia: 6

Sucre: 1

Chocó: 1

Amazonas: 1

Casos de coronavirus confirmados en Bogotá

- 1.333 infectados

- 60 fallecidos

- 115 recuperados

¿Cuántos casos de coronavirus hay en Cali?

- 420 infectados

- 18 fallecidos

- 28 recuperados

¿Cuántos casos de coronavirus hay en Barranquilla?

- 70 infectados

- 3 fallecidos

- 14 recuperados

¿Cuántos casos de coronavirus hay en Medellín?

- 195 infectados

- 1 fallecido

- 70 recuperados

Casos confirmados de coronavirus en Cartagena

- 149 infectados

- 9 fallecidos

- 32 recuperados

Mapa de coronavirus Colombia por departamentos

Ver mapa.

Mapa del coronavirus en tiempo real hoy 16 de abril

Minuto a minuto de la expansión del coronavirus en el mundo.

Coronavirus Pandemic COVID 19 Live World Map Count

Mapa del coronovirus en tiempo real vía Google Maps.

Mapa en tiempo real y evolución de casos de coronavirus por país

Sigue la transmisión en vivo vía YouTube del avance del coronavirus en el mundo.

Coronavirus en Estados Unidos y países con más casos de coronavirus en el mundo

Últimas cifras de casos de coronavirus en todo el mundo

País Infectados Muertes Recuperados 1. Estados Unidos 756,602 40,129 68,828 2. España 195,944 20,043 77,357 3. Italia 178,972 23,660 47,055 4. Francia 152,578 19,718 36,578 5. Alemania 144,406 4,54 88,00 6. Reino Unido 114,217 15,464 N/A 7.Turquía 86,306 2,017 11,062 8. China 82,735 4,632 77,062 9. Irán 82,211 5,118 10,453 10. Bélgica 37,183 5,453 8,348

Reporte actualizado. Países con más casos de coronavirus en Sudamérica.

País Infectados Muertes Recuperados 1. Brasil 37,473 2,388 14,026 2. Perú 15,628 400 1,684 3. Chile 10,088 133 4,338 4. Ecuador 9,468 474 1,061 5. Colombia 3,621 166 691 6. Argentina 2,839 132 709 7. Uruguay 517 10 298 8. Bolivia 520 32 31 9. Venezuela 227 9 117 10. Paraguay 202 8 35

Estados Unidos, México y otros países del Caribe.

País Infectados Muertes Recuperados Estados Unidos 756,602 40,129 68,828 Canadá 33,951 1,509 11,207 México 7,497 650 2,627 República Dominicana 4,680 226 363 Panamá 4,273 120 140 Cuba 986 32 227 Costa Rica 655 4 97 Honduras 457 35 10 Guatemala 235 7 21 El Salvador 190 7 43 Martinica 158 8 73 Guadalupe 148 8 67

¿Qué significa COVID-19?

La OMS definió el nombre de COVID-19 al acrónimo de coronavirus disease 2019. Se procuró que el nombre no contuviera referencias a ciudades, países, especies, animales o grupo de personas. Todo fue con el fin de evitar la estigmatización contra algún colectivo.

¿Cómo se propaga el coronavirus?

Seguir indicaciones.

Recomendaciones para evitar contagiarse de coronavirus

- Lavarse las manos con agua y jabón de cualquier tipo

- Evitar tocarse la cara, los ojos, la nariz y la boca sin lavarse las manos

- Cubra su nariz y boca al toser o estornudar

- Evite contacto con personas con dolencia respiratoria.

- Evite saludar con beso en la cara

Síntomas del Coronavirus

- Secreciones nasales

- Dolor de garganta

- Tos

- Fiebre

- Dificultad para respirar (en casos graves)

Fases del coronavirus

Son las siguientes.

Fase 1

Las primeras medidas son orientadas a que la gente infectada, o que viajó a una zona de riesgo, esté apartada del resto de la población sana. Los primeros pacientes son aislados y comienza una investigación para identificar su actividad y las personas con las que pudieron estar en contacto.

Fase 2

Las autoridades de los diversos países inician labores de distanciamento social, como cierre de escuelas, limitación de viajes e implementación de trabajo a distancia.

Otra serie de eventos privados y manifestaciones quedan canceladas para evitar aglomeraciones de personas. Estas medidas buscan dar tiempo a las instituciones de salud para prepararse para la epidemia y una transición a la tercera etapa.

Fase 3

Es cuando ya no se puede rastrear la cadena de contagio de un paciente, por lo que esto ya no depende de casos de contagios anteriores.

Fase 4

Significa un crecimiento exponencial de virus en la población. Esto es lo que ya ha ocurrido en países como Italia y España. En este caso, la autoridades sanitarias deben garantizar a la ciudadanía el manejo oportuno de la emergencia y garantizar los recursos.

Últimos casos de coronavirus en Colombia

