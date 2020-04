Coronavirus en Venezuela, últimas noticias, 256 casos y 9 fallecidos HOY domingo 19 de abril

Coronavirus Venezuela EN VIVO. El presidente Nicolas Maduro supervisa las estrategias del Ministerio de Salud para reducir los casos de COVID-19 en territorio nacional. Sigue las últimas noticias de hoy domingo 19 de abril con las cifras actualizadas de infectados, fallecidos y recuperados en el minuto a minuto de Libero.pe.

Coronavirus en Venezuela

Este domingo 19 de abril se cierra con 256 infectados de coronavirus y 9 fallecidos a causa de esa enfermedad en Venezuela. Asimismo, se registran 119 recuperados.

Venezuela es uno de los países que menos casos de COVID-19 registra en Sudamérica. Sólo es superado por Paraguay. Sin embargo, el Gobierno de ese país decretan nuevas medidas en su lucha contra la pandemia

Hoy, el presidente Nicolás Maduro ha tomado la decisión de decretar un toque de queda en el estado Nueva Esparta, que empieza hoy a las 8 p.m. hasta mañana a las 10 a.m.

Cierre del día

9:00 p.m. El Vicepresidente Sectorial Jorge Rodríguez: "Estado de Alarma y cuarentena debe ser respetado por todos los venezolanos"

#EnVideo 📹 | Jorge Rodríguez: Estado de Alarma y cuarentena debe ser respetado por todos los venezolanos#ResguardoFamiliarhttps://t.co/5OZuFhB7VZ — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) April 20, 2020

8:10 p.m. El Vicepresidente Sectorial detalló que persiste la prevalencia de la COVID-19 en el sexo masculino con 135 casos y el rango de edad se hace cada vez más mayoritario en las personas entre los 20 y 50 años

#DeInterés 📌 El Vicepresidente Sectorial @jorgerpsuv detalló que persiste la prevalencia de la COVID-19 en el sexo masculino con 135 casos y el rango de edad se hace cada vez más mayoritario en las personas entre los 20 y 50 años #ResguardoFamiliar pic.twitter.com/aO9AddgRn8 — MPPS (@MPPSalud) April 19, 2020

8:00 p.m. Las cifras de coronavirus en Venezuela ascendieron a 256

https://t.co/IikS848X6B El foco de Margarita es producto de inescrupulosos que para ganar dinero violaron la cuarentena y pusieron en riesgo la vida de cientos de personas — Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) April 20, 2020

7:50 p.m. Gobernador del Estado de Miranda: "Estamos en una situación compleja, pero no imposible de superar. Sumemos voluntades y disciplina para vencer al COVID-19"

Estamos en una situación compleja, pero no imposible de superar. Sumemos voluntades y disciplina para vencer al COVID-19. ¡Entre todos lo haremos posible! #QuedateEnCasa #19Abr — Héctor Rodríguez C. (@HectoRodriguez) April 19, 2020

7:30 p.m. Vicepresidente Sectorial de Comunicación, Turismo y Cultura: El presidente Nicolás Maduro ha tomado la decisión de decretar un toque de queda en el estado Nueva Esparta, que empieza hoy a las 8 p.m. hasta mañana a las 10 a.m.

#EnVideo 📹 | Vicepresidente Sectorial de Comunicación, Turismo y Cultura, @jorgerpsuv: El presidente @NicolasMaduro ha tomado la decisión de decretar un toque de queda en el estado Nueva Esparta, que empieza hoy a las 8 p.m. hasta mañana a las 10 a.m.#ResguardoFamiliar pic.twitter.com/UmvAip9QCB — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) April 19, 2020

7:00 p.m. Nicolás Maduro: "Han sido días de batalla férrea, de unión espiritual, de conciencia y de un gran esfuerzo de todo el equipo de médicos, científicos, militares, policías, bomberos, ministros, siempre junto al pueblo. Sigamos así, con perseverancia, disciplina y entrega absoluta por la salud"

Han sido días de batalla férrea, de unión espiritual, de conciencia y de un gran esfuerzo de todo el equipo de médicos, científicos, militares, policías, bomberos, ministros, siempre junto al pueblo. Sigamos así, con perseverancia, disciplina y entrega absoluta por la salud. pic.twitter.com/r1RbUeCDnP — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) April 19, 2020

6:05 p.m. MIPPCI: "Tu participación es importante en la encuesta sobre la Culminación del Año Escolar 2019-2020 Modalidad a Distancia.

Solo ingresa con tu usuario patria a la plataforma y responde las preguntas"

🗣️ ¡𝐓𝐨𝐦𝐚 𝐍𝐨𝐭𝐚!✍️🇻🇪

Tu participación es importante en la encuesta sobre la Culminación del Año Escolar 2019-2020 Modalidad a Distancia.

Solo ingresa con tu usuario patria a la plataforma y responde las preguntas!#ResguardoFamiliar pic.twitter.com/sK0uybq1Wx — MIPPCI (@Mippcivzla) April 19, 2020

4:53 p.m. Gobierno Nacional realiza despistaje del Covid-19 en atletas de Diamonds Béisbol Academy en Miranda.

#NotiMippCI 📰🗞| Gobierno Nacional realiza despistaje del Covid-19 en atletas de Diamonds Béisbol Academy en Miranda. Lea más ⏩ https://t.co/QPG7ZT9SDd#ResguardoFamiliar pic.twitter.com/OhOPjykOqu — MIPPCI (@Mippcivzla) April 19, 2020

4:30 p.m. MIPPCI "Existen diversas formas de expresar un saludo donde no es necesario el contacto físico"

🗣️ 𝑺𝒂𝒃𝒊́𝒂𝒔 𝒒𝒖𝒆 ✍️🇻🇪

Existen diversas formas de expresar un saludo 👋 donde no es necesario el contacto físico 🤝

Vamos a tomar precaución para cuidar nuestra salud y la de nuestra familia!#ResguardoFamiliar pic.twitter.com/cBrNzeZ8qb — MIPPCI (@Mippcivzla) April 19, 2020

3:40 p.m. MIPPCI: "Si tenemos en cuenta las medidas de prevención recomendadas estaremos reduciendo el riesgo de infección del Coronavirus (COVID-19)"



3:20 p.m. Nicolás Maduro: "Si es para beneficio, la salud del pueblo de Venezuela, bienvenida la ayuda la coordinaríamos sin ningún tipo de complejos, aquí se tiene"

2:10 p.m. Nicolás Maduro recuerda cuando juramentó como presidente de Venezuela

1:40 p.m. Ministerio del Poder Popular para la Comunicación e Integración recuerda los síntomas del coronavirus

1:22 p.m. Nicolás Maduro: "Domingo para la unión y el recogimiento espiritual desde nuestros corazones y el hogar. Momentos que nos permiten como padres, madres, abuelos, abuelas, hijos y nietos, abrazarnos y sentir el verdadero valor del amor y la solidaridad profunda de la familia. ¡Un Abrazo a Todos!"

1:00 p.m. Nicolás Maduro: "Rendimos honor a los pueblos indígenas de nuestra América que siguen resistiendo en la batalla por la dignidad y el reconocimiento a sus derechos"

11:20 a.m. El presidente Nicolás Maduro manda un mensaje de amor y solidaridad al pueblo venezolano.

10:00 a.m. Continúan las protestas y manifestaciones en Venezuela.

8:11 a.m. Pacientes con VIH alertan que, debido a la cuarentena por coronavirus y las restricciones de movilidad, se enfrentan a dificultades para cumplir con su tratamiento médico.

7:45 a.m. Régimen venezolano no registró casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. Así lo destacó el presidente Nicolás Maduro

7.30 a.m. Coronavirus en Venezuela. 227 casos confirmados y apenas nueve fallecidos según cifras oficiales.

Coronavirus en Venezuela

El presidente Nicolás Maduro parece haber tomado buenas decisiones desde la aparición de la crisis sanitaria en su país. Sin embargo, las últimas declaraciones invitando a sus compatriotas a ver ‘La Casa de Papel’ para sobrellevar la cuarentena han generado una ola de críticas en sus opositores.

Pero lejos de mostrar arrepentimiento por estos dichos, volvió a minimizar las críticas afirmando que no le importa lo que le digan siempre y cuando pueda ayudar a sus gobernados. No obstante, esto no parece ser parte de la realidad, pues la desnutrición en millones de venezolanos aumentó desde el inicio de la cuarentena.

Pero la situación podría ponerse aún peor pues miles de venezolanos intentan volver al país al tener pocas oportunidades de trabajo en las naciones a las cuales migraron en busca de un mejor futuro. Además, las cifras reportadas por el gobierno de Maduro comienzan a demostrar desconfianza pues podrían mostrar una realidad muy diferente.

Coronavirus en Estados Unidos y países con más casos de coronavirus en el mundo

Últimas cifras de casos de coronavirus en todo el mundo

País Infectados Muertes Recuperados 1. Estados Unidos 728,293 38,244 63,955 2. España 191,726 20,043 74,797 3. Italia 175,925 23,227 44,927 4. Francia 151,793 19,323 35,983 5. Alemania 142,872 4,426 85,400 6. Reino Unido 114,217 15,464 N/A 7. China 82,719 4,632 77,029 8. Irán 80,868 5,031 55,987 9. Turquía 82,329 1,890 10,453 10. Bélgica 37,183 5,453 8,348

Reporte actualizado. Países con más casos de coronavirus en Sudamérica.

País Infectados Muertes Recuperados 1. Brasil 36,599 2,347 14,026 2. Perú 14,420 348 6,684 3. Chile 9,730 126 4,035 4. Ecuador 9,022 456 1,008 5. Colombia 3,439 153 634 6. Argentina 2,758 129 685 7. Uruguay 508 9 294 8. Bolivia 493 31 31 9. Venezuela 227 9 113 10. Paraguay 202 8 35

Estados Unidos, México y otros países del Caribe.

País Infectados Muertes Recuperados Estados Unidos 728,293 38,244 63,955 Canadá 33,180 1,466 11,141 México 6,875 546 2,125 Panamá 4,210 116 122 República Dominicana 4,335 217 312 Cuba 986 32 227 Costa Rica 649 4 88 Honduras 457 35 10 Guatemala 235 7 21 El Salvador 190 7 43 Martinica 158 8 73 Guadalupe 145 8 67

Coronavirus en Venezuela

Venezuela es uno de los último países en reportar casos de coronavirus en su territorio, sin embargo hasta la fecha tienen cerca de 200 casos confirmados con COVID 19, pero lo que sorprende es la alta tasa de recuperados ya que asciende a 111, más de la mitad de infectados.

Nicolás Maduro asegura que el régimen ha hecho más pruebas de diagnóstico para el coronavirus que ningún otro país de la región e insiste que tras la gran labor del gobierno han logrado contener el contagio y permanecer estables frente a la pandemia. El Gobierno venezolano afirma que ya han realizado más de 220.000 pruebas.

No obstante, estas estadísticas tan favorables sorprenden a la prensa internacional, pues dentro del país se vive una gran escasez de alimentos y a eso se le suma la de gasolina.