Coronavirus en Argentina, minuto a minuto: contagiados y muertes - HOY, lunes 20 de abril

Coronavirus Argentina EN VIVO MINUTO A MINUTO las últimas noticias sobre el brote del COVID-19 en suelo argentino HOY lunes 20 de abril. Las actualizaciones con cifras oficiales dictadas por el Gobierno, y las nuevas medidas que este tomará en pro de la erradicación de la pandemia.

- 7:00 p.m. La venta de celulares tuvo una caída del 70% en el tiempo que se dictó la cuarentena.

- 6:30 p.m. Los adultos mayores, embarazadas, bebés y personas con factores de riesgo buscan las vacunas contra la gripe en medio de la cuarentena por coronavirus. Se observan largas colas en provincias.

- 6:00 p.m. Banco Interamericano de Desarrollo (BID) anuncia que el 5% de los trabajos formales podrían perderse en el 2020 por la pandemia del coronavirus.

- 5:30 p.m. Gobierno de Argentina analiza una cuarentena 'focalizada' en las distintas zonas del país. Estas se determinarán según población, actividad económica y comercial, transporte y situación epidemiológica.

- 5:00 p.m. Los centros médicos abren sus puertas para pacientes de urgencia, como madres de bebés menores de un año, padecientes cardiológicos que necesitan monitoreo y don dolores para tratamiento inmediato. Tendrán más espacio, citas con horas alejadas y sillas separadas.

- 4.30 p.m. El Hospital Fernández cerrará el servicio de anestesiología luego de que confirmaron un caso de positivo por COVID-19.

- 4:00 p.m. Cierran el área de anestesiología del hospital Fernández por un caso positivo.

- 3:30 p.m. El 96% de los destinos del mundo impusieron restricciones a los viajes.

- 3:00 p.m. Murió en Rusia un joven futbolista mientras se entrenaba en su casa

- 2:30 p.m. Gastón Gaudio y Sebastián Ortega, acusados de violar la cuarentena

- 2:00 p.m. "Es importante que la Corte" se expida sobre la validez de las sesiones del Congreso, afirmó Sergio Massa.

- 1:00 p.m. Rafael Nadal y Roger Federer charlaron en Instagram y cautivaron con anécdotas, chicanas y chistes.

- 12:30 p.m. Matías Kulfas apuntó contra los bancos y les pidió “prestar la plata y dejar de dar excusas”.

- 12:00 p.m. Primer día del “permiso de circulación”: los mayores salieron igual a la calle y muchos no pudieron comunicarse al 147.

- 11:30 a.m. Crean un sistema de reconocimiento facial para desbloquear el teléfono con la mascarilla puesta.

- 11:00 a.m. Para la UIA, la ayuda del Gobierno “es un subsidio o un seguro de desempleo, pero no un salario”.

- 10:30 a.m. Sumaron 10 patrulleros para reforzar el control de la cuarentena en Malvinas.

- 9:50 a.m. El Gobierno confirmó dos nuevas muertes y son 136 los fallecidos en el país.

- 9:00 a.m. "No buscamos controlarlos ni mucho menos restringir su libertad", la carta de Horacio Rodríguez Larreta a los mayores de 70 de años.

- 8.30 a.m. El DT de Barcelona, entre el gusto por Lautaro Martínez, la continuidad de Lionel Messi y el rumor sobre Neymar.

- 8:00 a.m. Bancos amplían sus operaciones y reabren las cadenas de cobros de servicios.

Número de casos por coronavirus en Argentina

- 2.669 infectados

- 123 fallecidos

- 631 recuperados

¿Cuántos infectados por coronavirus hay en provincia Buenos Aires?

- 759 infectados.

Casos confirmados por coronavirus en provincias de Argentina

- Buenos Aires 759

- Ciudad de Buenos Aires 663

- Catamarca 0

- Chaco 202

- Chubut 1

- Córdoba 228

- Corrientes 32

- Entre Ríos 22

- Formosa 0

- Jujuy 5

- La Pampa 5

- La Rioja 31

- Mendoza 67

- Misiones 3

- Neuquén 91

- Río Negro 116

- Salta 4

- San Juan 2

- San Luis 11

- Santa Cruz 40

- Santa Fe 209

- Santiago del Estero 12

- Tierra del Fuego 117

- Tucumán 30

Catamarca

Es una de las pocas provincias de Argentina que aún no reporta casos confirmados de coronavirus. Este lugar está ubicado al noroeste y limita con Chile. Su población es de 396.895 y su capital es San Fernando del Valle.

Formosa

Es otra de las pocas provincias de Argentina que aún no reporta casos confirmados de coronavirus. Se ubica al nordeste argentino y limita con el río Paraguay, aproximadamente a 1107 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Esta provincia tiene poco más de 200 mil habitante.

¿Cuántos casos por coronavirus hay en Buenos Aires?

- 759

Mapa del coronavirus en tiempo real hoy

Minuto a minuto de la expansión del coronavirus en el mundo

Coronavirus Pandemic COVID 19 Live World Map Count

Mapa del coronovirus en tiempo real vía Google Maps.

Mapa en tiempo real de casos de coronavirus por país

Sigue la transmisión en vivo vía YouTube del avance del coronavirus en el mundo.

Coronavirus en Estados Unidos y países con más casos de coronavirus en el mundo

Últimas cifras de casos de coronavirus en todo el mundo

País Infectados Muertes Recuperados 1. Estados Unidos 756,602 40,129 68,828 2. España 195,944 20,043 77,357 3. Italia 178,972 23,660 47,055 4. Francia 152,578 19,718 36,578 5. Alemania 144,406 4,54 88,00 6. Reino Unido 114,217 15,464 N/A 7.Turquía 86,306 2,017 11,062 8. China 82,735 4,632 77,062 9. Irán 82,211 5,118 10,453 10. Bélgica 37,183 5,453 8,348

Reporte actualizado. Países con más casos de coronavirus en Sudamérica.

País Infectados Muertes Recuperados 1. Brasil 37,473 2,388 14,026 2. Perú 15,628 400 1,684 3. Chile 10,088 133 4,338 4. Ecuador 9,468 474 1,061 5. Colombia 3,621 166 691 6. Argentina 2,839 132 709 7. Uruguay 517 10 298 8. Bolivia 520 32 31 9. Venezuela 227 9 117 10. Paraguay 202 8 35

Estados Unidos, México y otros países del Caribe.

País Infectados Muertes Recuperados Estados Unidos 756,602 40,129 68,828 Canadá 33,951 1,509 11,207 México 7,497 650 2,627 República Dominicana 4,680 226 363 Panamá 4,273 120 140 Cuba 986 32 227 Costa Rica 655 4 97 Honduras 457 35 10 Guatemala 235 7 21 El Salvador 190 7 43 Martinica 158 8 73 Guadalupe 148 8 67

¿Qué significa COVID-19?

La OMS definió el nombre de COVID-19 al acrónimo de coronavirus disease 2019. Se procuró que el nombre no contuviera referencias a ciudades, países, especies, animales o grupo de personas. Todo fue con el fin de evitar la estigmatización contra algún colectivo.

¿Cómo se propaga el coronavirus?

Seguir indicaciones.

Síntomas del Coronavirus

- Secreciones nasales

- Dolor de garganta

- Tos

- Fiebre

- Dificultad para respirar (en casos graves)

Fases del coronavirus

Fase 1

Las primeras medidas son orientadas a que la gente infectada, o que viajó a una zona de riesgo, esté apartada del resto de la población sana. Los primeros pacientes son aislados y comienza una investigación para identificar su actividad y las personas con las que pudieron estar en contacto.

Fase 2

Las autoridades de los diversos países inician labores de distanciamento social, como cierre de escuelas, limitación de viajes e implementación de trabajo a distancia.

Otra serie de eventos privados y manifestaciones quedan canceladas para evitar aglomeraciones de personas. Estas medidas buscan dar tiempo a las instituciones de salud para prepararse para la epidemia y una transición a la tercera etapa.

Fase 3

Es cuando ya no se puede rastrear la cadena de contagio de un paciente, por lo que esto ya no depende de casos de contagios anteriores.

Fase 4

Significa un crecimiento exponencial de virus en la población. Esto es lo que ya ha ocurrido en países como Italia y España. En este caso, las autoridades sanitarias deben garantizar a la ciudadanía el manejo oportuno de la emergencia y garantizar los recursos.

¿Cuánto dura el coronavirus en una superficie?

Hasta 72 horas después, esto es, permaneció durante tres días en estas superficies, aunque la carga se redujo considerablemente. La vida media estimada del SARS-CoV-2 fue de aproximadamente 5,6 horas en acero inoxidable y 6,8 horas en plástico.

En cobre, no se detectó presencia del virus tras cuatro horas y, en cartón, la contaminación duró hasta 24, es decir, no se midió SARS-CoV.2 tras un día.

¿Cuál es la diferencia entre un virus y una bacteria?

Los virus "necesitan huéspedes vivos" como humanos, animales o plantas para poder multiplicarse y sobrevivir. Mientras que las bacterias, son organismos que no tienen núcleo verdadero. Muchas de ellas pueden situarse en ciertas zonas del cuerpo humano.

Autotest del coronavirus

El Ministerio de Salud activó una aplicación para poder detectar coronavirus. Para descargar dicha aplicación, entrá aquí

Al virus lo frenamos entre todos

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, impulsó un video en donde reunió a todos los partidos políticos y realizó una campaña con el "Al virus lo frenamos entre todos". Dicho motivo, fue para concientizar a los ciudadanos y que se resguardaran en casa.

Beneficio Económico COVID-19

Los ministros de Economía y de Trabajo, anunciaron el pasado 23 de marzo, que a los trabajadores informales entre 18 y 65 años, cobrarán a mediados de abril $10.000 por única vez. Esta medida se podría repetir en el mes de mayo solo si las circunstancias lo ameritan.

¿A qué reino pertenecen los virus?

A ninguno porque no son seres vivos.

¿Cómo sacar permiso para circular en la cuarentena?

Durante la emergencia sanitaria por el coronavirus, el gobierno impuso un sistema de permisos para circular en las calles de Buenos Aires, solo en casos excepcionales. Solicitá tu permiso aquí.

Bono PAP

Ingresar a la página: https://www.bonospap.com.ar/

¿Cuándo se cobra el bono de 10.000 pesos?



El subsidio puede ser cobrado por uno solo de los miembros de cada grupo familiar y si alguno de los miembros de esa familia no entra en los requisitos de pago, no lo puede cobrar ninguno de los dos. Por ejemplo, si una empleada doméstica está casada con un empleado estatal o privado que cobra su sueldo en blanco, o si es jubilado o si cobra un plan social que no sea la AUH, esa familia no podrá cobrar la IFE.

¿Cómo saber si puedo cobrar el bono de 10.000?



Hasta este último lunes a las 16, se habían pre inscripto 8 millones de personas para cobrar la IFE en el sitio web de la ANSeS.

Formularios para circular en cuarentena

El nuevo permiso único funcionará en Ciudad y Provincia de Buenos Aires y luego se irán sumando más jurisdicciones. El documento deberá ser presentado en los controles que se están realizando en rutas y accesos a la Ciudad con el objetivo de acatar el aislamiento social, obligatorio y preventivo anunciado por el Gobierno nacional, en el marco de la pandemia por COVID-19 y la Emergencia Sanitaria.

Debido a la gran cantidad de consultas y para evitar la congestión de la web diseñada por la Secretaría de Innovación, el certificado entrará en plena vigencia a partir del miércoles a las 0 horas y se permitirá la convivencia de los certificados de todas las jurisdicciones hasta el martes 31, inclusive.

El trámite está dirigido a todos los habitantes que queden exceptuados del régimen de aislamiento social obligatorio y preventivo, y no dispongan de una acreditación estatal previa válida para trasladarse en transporte público o vehículo particular. El formulario para el nuevo permiso se puede descargar en la web https://tramitesadistancia.gob.ar/

Todos los funcionarios estatales que ya tienen permiso para circular no necesitan renovar. Además, quienes aleguen motivos de fuerza mayor, deberán presentar la documentación que respalde la situación, sin necesidad de completar el formulario.

Además, desde la Secretaría de Innovación, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, desarrollaron un permiso especial para todos los declarantes de excepciones vinculados a servicios de salud y que utilicen vehículos para el desarrollo de sus actividades, quienes tendrán a su disposición la opción “Oblea para vehículos afectados al Servicio de Salud”, la cual deberá ser exhibida en el parabrisas del vehículo para poder movilizarse, con el fin de facilitar y acelerar su circulación.

El Ministerio del Interior será el encargado de realizar los intercambios de información que resulten necesarios con organismos y entidades públicas y privadas para corroborar la veracidad de los datos.

No deberá realizar el nuevo permiso quien se encuentre cumpliendo el aislamiento, pero requiera realizar desplazamientos mínimos e indispensables para aprovisionarse de artículos de limpieza, medicamentos y alimentos.

