Jossmery Toledo llama "mosquito" a Christopher Olivares y pide que no los vinculen más

Se cansó de que los vinculen. La exsuboficial PNP Josmery Toledo reapareció en las redes sociales para dejar en claro nuevamente que no tiene ninguna relación con el delantero de Sporting Cristal, Christopher Olivares.

En una transmisión en vivo por Instagram, la popular 'reina del TikTok' pidió que la relacionen más con el futbolista y reveló que lo tiene bloqueado en sus redes sociales para evitar que lo mencionen.

“No me pregunten ningún tema del mosquito porque me aburre, lo tengo bloqueado para que no me lo mencionen en cada foto que subo. Déjenlo en paz, déjenlo morir tranquilo", señaló Toledo en la transmisión.

El hecho no pasó desapercibido para Magaly Medina y Rodrigo Gonzales quienes en el último programa de 'Magaly TV La Firme' hicieron ácidos comentarios al respecto.

“O sea para ella ya es un cadáver, ya lo enterró, le echo flores”, dijo Medina entre risas. “Bueno, que le queda, si él ya estaba en otro entierro”, respondió por su lado ‘Peluchín'.

Cabe destacar que hace algunos días Olivares habría decidido retomar su relación sentimental con su expareja, la ex Miss Teen Naomi Degreef, según reveló el mencionado programa.