Bono Universal vía RENIEC: Conoce cómo acceder a la web del Registro Nacional de Hogares

Ingresa al Bono Universal. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) en conjunto con la RENIEC, habilitaron las páginas oficiales de bonouniversalfamiliar.pe y registronacionaldehogares.pe (del Registro Nacional de Hogares) con la finalidad de que familias vulnerables sepan si se encuentran dentro del padrón de beneficiarios de dicho subsidio otorgado por el gobierno.

La página web ya se encuentra habilitada hoy sábado 23 de mayo luego que ayer RENIEC decidió inhabilitarla con el fin de mejorar sus funciones principales. En dicho portal, deberás actualizar tus datos para que seas evaluado. Las instituciones pertinentes te informarán si accedes a este subsidio.

Es importante mencionar que la ayuda económica será solo para aquellas personas que no pudieron cobrar el Bono Rural, Bono Independiente y Bono "Yo me quedo en casa". Asimismo, no debes estar inscrito en los programas sociales de JUNTOS, y Pensión 65 y ninguno de los miembros del hogar debe tener un ingreso superior a 3,000 soles mensuales.

"Ahora el Bono Universal les tiene que llegar. Si no están en planilla ni pública ni privada, (el bono) les tiene que llegar. Mañana (hoy sábado 23 de mayo) se abre la plataforma de la RENIEC para aquellos que no han salido en este Bono Universal puedan inscribirse y puedan ser considerados", confirmó la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro.

Este sábado, aquellas personas que aún no pudieron ingresar al subsido del Bono Universal Familiar podrán hacerlo a través del portal www.registronacionaldehogares.pe. Cabe mencionar que en esta nueva etapa, se incluirá la repartición de canastas para apoyar a los ciudadanos que se encuentren en condición vulnerable.

¿Cómo registrarse en la RENIEC para el Bono Universal?

Si deseas inscribirte al padrón de beneficiarios del Bono Universal Familiar, que fue elaborado gracias a la colaboración del RENIEC. te brindamos todos los pasos para saber si formas parte del bono.

Ingresa a bonouniversalfamiliar.pe

Ir a donde dice "Consulta aquí tu subsidio monetario"

Coloca el número de DNI

Escribe la fecha de emisión de tu DNI

Dar clic al CAPTCHA ("No soy un robot")

Por último, hacer clic en "Consultar".

¿Cuál es la plataforma del Registro Nacional de Hogares?

El pasado miércoles 20 de mayo, el Gobierno habilitó la página web Registro Nacional de Hogares. Dicho portal, ayudará a millones de familias peruanas para saber si se encuentran dentro del padrón.